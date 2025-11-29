Antena Căutare
Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Apostol Andrei. Ce cuvinte puternice trebuie să rostești pe 30 noiembrie

În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei. În această zi importantă, creștinii aleg să meargă la biserică și să se roage pentru sănătate și liniște sufletească.

Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 12:30
În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, credincioșii îl sărbătoresc pe Sfântul Apostol Andrei

Duminică, 30 noiembrie 2025, este sărbătoare mare pentru credincioși. Aceștia îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, fratele lui Sfântul Petru, dar și primul ucenic al lui Iisus Hristos.

Povestea de viață a Sfântului Apostol Andrei este de-a dreptul impresionantă. La început, acesta a fost ucenicul Sfântului Ioan Botezătorul, însă a decis să îl urmeze pe Iisus Hristos atunci când a aflat că acesta este Mesia.

De asemenea, Sfântul Apostol Andrei a decis să își trăiască întreaga viață în feciorie. Acesta nu s-a căsătorit niciodată, dedicându-se în totalitate menirii sale.

În anul 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost numit și „Ocrotitorul României“. De asemenea, ziua de 30 noiembrie este foarte importantă pentru credincioși. Tradițiile și obiceiurile de la această dată sunt respectate cu strictețe.

Mai mult, românii nu desfășoară anumite activități casnice de Sfântul Apostol Andrei, fiind o sărbătoare cu cruce roșie. Duminică, 30 noiembrie 2025, este o zi dedicată odihnei și rugăciunii. Cei mai mulți creștini merg la biserică și se roagă pentru sănătate.

Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Apostol Andrei

Adesea, pe 30 noiembrie, credincioșii obișnuiesc să rostească aceste cuvinte puternice și făcătoare de minuni, potrivit antena3.ro.

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotință, în chip nenumărat le săvârșim.

Noi suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne-o Tu, Doamne, ca un preamilostiv.

Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre, cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui și să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”

Ce se știe despre moaștele Sfântului Apostol Andrei

Moaștele Sfântului Apostol Andrei se găsesc în diferite colțuri ale lumii. Capul acestuia se află în Patras, iar fruntea sa a fost dusă în Schitul Sfântul Andrei din Muntele Athos, de lângă Mănăstirea Vatoped.

Și în România există câteva lăcașe de cult în care se află mici părți din trupul Sfântului Apostol Andrei. Moaște spre închinare se află la Mănăstirile Secu, Neamț, Hurezi, Peștera Sfântului Andrei, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Târgul Neamț, Catedrala arhiepiscopală din Galați și Biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Oradea.

Mulți credincioși merg special în aceste locații pentru a se închina la moaștele Sfântului Apostol Andrei. În fiecare an, pe data de 30 noiembrie, creștini fac tot posibilul pentru a ajunge în biserici.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

