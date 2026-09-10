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Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează. Zilele cu dezlegare la pește

Postul Crăciunului 2026 începe pe 15 noiembrie. Află când se termină, când este Lăsatul secului și care sunt zilele cu dezlegare la pește.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 08:58 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 08:59
Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează. Zilele cu dezlegare la pește | Shutterstock
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Postul Crăciunului reprezintă primul post din anul bisericesc și ultimul post important din anul calendaristic. În 2026, Postul Nașterii Domnului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. Are o durată de 40 de zile și îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Nașterii Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos.

Când începe postul Crăciunului în 2026 și cât durează

Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului are loc pe 14 noiembrie. În 2026, această dată cade într-o zi de sâmbătă, astfel că nu este necesară devansarea Lăsatului secului. Potrivit rânduielii bisericești, atunci când 14 noiembrie cade miercuri sau vineri, Lăsatul secului se face cu o zi mai devreme, pe 13 noiembrie, relatează Creștinortodox.ro.

Postul Crăciunului amintește de postul de 40 de zile al lui Moise pe Muntele Sinai, înainte de primirea Tablelor Legii. Prin post și rugăciune, creștinii se pregătesc pentru întâmpinarea lui Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara Maria.

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Când se face dezlegare în Postul Crăciunului

Postul Crăciunului este considerat un post cu o rânduială mai ușoară decât Postul Paștelui, deoarece cuprinde numeroase zile cu dezlegare la pește, untdelemn și vin.

În zilele de miercuri și vineri, în mod obișnuit, nu se consumă untdelemn și vin, iar rânduiala postului este mai aspră. În anumite zile în care sunt sărbători importante, calendarul bisericesc prevede însă dezlegări.

În 2026, dezlegarea la pește în Postul Crăciunului începe pe 21 noiembrie și se încheie pe 20 decembrie. În această perioadă, credincioșii au dezlegare la pește, în condițiile stabilite de calendarul ortodox.

Zilele cu dezlegare la pește în 2026

În 2026, zilele de sâmbătă și duminică din intervalul 21 noiembrie – 20 decembrie sunt:

  • 21 și 22 noiembrie;
  • 28 și 29 noiembrie;
  • 5 și 6 decembrie;
  • 12 și 13 decembrie;
  • 19 și 20 decembrie.

Pe lângă acestea, calendarul bisericesc prevede dezlegări și cu ocazia unor sărbători importante. 21 noiembrie, de praznicul Intrării Maicii Domnului în Biserică, este zi cu dezlegare la pește indiferent de ziua săptămânii în care cade. De asemenea, 30 noiembrie, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, și 6 decembrie, de Sfântul Ierarh Nicolae, pot avea dezlegare potrivit rânduielii și calendarului bisericesc.

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Postul nu înseamnă însă doar renunțarea la anumite alimente. Potrivit învățăturii Bisericii, perioada este una de pregătire sufletească pentru Crăciun, prin rugăciune, milostenie, înfrânare și apropiere de Dumnezeu.

Postul Crăciunului se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, urmând ca pe 25 decembrie credincioșii să prăznuiască Nașterea Domnului. Calendarul ortodox al anului 2026 indică 24 decembrie drept Ajunul Crăciunului, iar 25 decembrie drept ziua praznicului Nașterii Domnului.

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