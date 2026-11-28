Sâmbătă, 28 noiembrie 2026, credincioșii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și Sfântul Mucenic Irinarh. În această zi este dezlegare la pește în Postul Crăciunului.

Ziua de 28 noiembrie are o semnificație religioasă deosebită pentru credincioși. Conform calendarului ortodox, la această dată sunt omagiați Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și Sfântul Mucenic Irinarh, conform doxologia.ro.

Ce sfinți sunt omagiați pe 28 noiembrie 2026, în Postul Crăciunului

Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie este cunoscut în zilele noastre ca Părintele Arsenie Boca. Oamenii se roagă și astăzi la mormântul său de la Mănăstirea Prislop pentru o minune, pentru vindecare și pentru protecție divină.

Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou este prăznuit la data de 28 noiembrie și este cunoscut pentru apărarea cinstirii icoanelor în timpul persecuțiilor iconoclaste din secolul al VIII-lea, conform ziarullumina.ro. Credincioșii se roagă pentru protejarea sufletului lor și a celor din jur.

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Al treilea sfânt pomenit sâmbătă este Sfântul Mucenic Irinarh, cunoscut pentru chinurile pe care le-a îndurat după ce și-a mărturisit credința în Iisus Hristos. Sfântul Mucenic Irinarh s-a convertit la creștinism fiind inspirat de curajul de care au dat dovadă șapte femei, care și-au exprimat public credința.

Credincioșii au dezlegare la pește în Postul Crăciunului

Ziua de 28 noiembrie vine cu dezlegare la pește pentru credincioșii care țin cele 40 de zile în Postul Crăciunului. În această zi pot fi consumate produse din carne de pește, pe lângă alimentele vegetale acceptate.

Postul Crăciunului a început pe data de 15 noiembrie și se termină, la fel ca în fiecare an, pe data de 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului. În acest interval, credincioșii care țin postul trebuie să renunțe la produsele de origine animală și de dulce, cu excepția zilelor de dezlegare, cum este și 28 noiembrie.

Semnificația sărbătorii din 28 noiembrie și tradiții

Sărbătoarea din 28 noiembrie este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, astfel că este o zi în care nu se fac treburi casnice, nu se fac activități gospodărești și nu este recomandat să avem conflicte și certuri.

Această zi este dedicată cinstirii vieții sale duhovnicești și a credinței Părintelui Arsenie Boca. Tot în această zi sunt omagiați și ceilalți doi sfinți, Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și Sfântul Mucenic Irinarh.

Una dintre cele mai cunoscute tradiții este participarea la slujba religioasă de la Mănăstirea Prislop, unde se află și mormântul Părintelui Arsenie Boca. De asemenea, credincioșii se roagă și fac milostenie cu produse alimentare și obiecte necesare oamenilor nevoiași, de care aceștia să se bucure în perioada sărbătorilor de iarnă.