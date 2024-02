Cine a fost Sfântul și Dreptul Simeon. Pentru ce este bine să citim acatistul său

La doar o zi după Întâmpinarea Domnului, credincioșii fac pomenirea Sfântului şi Dreptului Simeon, primitorul de Dumnezeu. El este prăznuit pe 3 februarie, fiind cel care L-a întâmpinat pe Iisus atunci când a fost adus la Templu, de către părinții lui, Iosif și Maria.

Sfântul și Dreptul Simeon este prăznuit de credicioșii ortodocși pe 3 februarie, la doar o zi după Întâmpinarea Domnului în Templu. Cunoscut și sub numele de Simeon Bătrânul sau Simeon cel Bătrân, după mărturia Sfintei Evanghelii, el a fost un evreu, „un om drept și cu frica lui Dumnezeu”.

Evanghelia după Luca relatează că atunci când Iisus a fost adus la Templu, părinții lui, Iosif și Maria l-au întâlnit pe Simeon. Potrivit acrierilor sfinte, Simeon era un bătrân căruia Duhul Sfânt i-a prezis că el îl va vedea pe Mesia.

Povestea Sfântului Simeon

Simeon, bătrânul, după mărturia Sfintei Evanghelii, era un „om drept și credincios, așteptând mângâierea lui Israel, iar Duhul Sfânt era peste dânsul”. Acestuia i s-a dat de știre de la Dumnezeu despre venirea în lume, a adevăratului Mesia, printr-un vis.

După porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, atunci când se tălmăcea Legea lui Moise și toate prorociile din limba evreiască în cea elinească, au fost aleși 70 de înțelepți din Israel pentru asta. Printre aceștia s-a numărat și Sfântul Simeon, un înțelept și iscusit întru dumnezeiasca Scriptură.

Citește și: Cinci superstiții de Întâmpinarea Domnului. Ce pățesc cei care lucrează pe 2 februarie

Astfel, atunci când scria cuvintele lui lui Isaia prorocul și a ajuns la „Iată fecioară în pântece va zămisli și va naște fiu”, acesta s-a îndoit și a spus că nu este cu putință ca o fecioară, neștiind de bărbat, să poată naște, a luat un cuțit pentru a șterge cuvintele. Dar îngerul Domnului i s-a arătat și i-a ținut mâna, zicând: „Nu fi necredincios față de cele scrise, și a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naște din Curata Fecioară, Hristos Domnul”.

Așadar, crezând cuvintele îngereşti şi prooroceşti, aştepta cu dor venirea lui Hristos în lume. Şi era drept și fără prihană, ferindu-se de tot răul, așteptând lângă biserică şi rugându-se lui Dumnezeu să miluiască lumea şi să izbăvească pe oameni de diavolul cel viclean.

Iar la 40 de zile după Nașterea Domnului, așa cum spune obiceiul, L-au dus la Templu, acolo unde au fost întâmpinați de Sfântul și Dreptul Simeon. Acesa L-a luat în brațe pe pruncul Iisus și a dat slavă lui Dumnezeu, cu rugăciuni adânci precum. Cuvintele rostite de Simeon cu acest prilej sunt numite în ortodoxie „Cântarea lui Simeon”

„Acum slobozește, Doamne, pe robul tău să plece în pace, după cuvântul Tău; căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină pentru luminarea neamurilor și slava poporului tău Israel.” - Luca 2:29-32

Despre acest Sfânt Simeon, care a primit în mâinile sale pe pruncul Iisus, cel dus în biserică și care a binecuvântat pe Născătoarea de Dumnezeu, Maria și pe Iosif, mulți înțeleg că a fost preot, precum era preot și Zaharia, cel ce a primit mai înainte pe Maria, fiind dusă atunci pruncă în biserică și care avea să fie maica lui Iisus. Însă, așa cum a spus zicerea îngerească, el a murit chiar ziua următoare, pe 3 februarie.

Acatistul Sfântului și Dreptului Simeon - pentru ce se citește?

Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu", pentru faptele împlinite în ziua sărbătorii Întâmpinării Domnului. Sfântul Simeon este serbat în calendarul ortodox în data de 3 februarie împreună cu Sfânta Prorociță Ana și sunt considerați ocrotitorii vârstnicilor.

Citește și: Rugăciunea lui Iisus Hristos pentru zi de zi. E cea mai puternică cuvântare pentru Mântuitor, conform lui Arsenie Boca

Ajutorul Sfantului este grabnic deoarece este mare mijlocitor la tronul lui Dumnezeu și indeplineste rugaciunile care nu se indeplinesc. Citește Acatistul Sfântului și Dreptului Simeon pentru protecție divină și îndeplinirea celor mai arzătoare dorințe.

Condac 1



Preacuviosului nostru Parinte Simeon, ca celui ce prin dragoste si smerenie s-a facut lacas Preasfintei Treimi, cantare de lauda cu umilinta sa-i aducem, zicand: Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Icos 1



Ingerul intaistatator al celor drepti, Parinte Simeoane, numindu-te fiu al dreptatii si slujitor al Domnului, pentru care noi, smeritii, aducem cantare:

Bucura-te, odraslire din parinti binecredinciosi!

Bucura-te, bogata roada a curateniei parintilor tai!

Bucura-te, ucenice preaiubit al Botezatorului loan!

Bucura-te, al Arhidiaconului si intaiului Mucenic Stefan deopotriva iubit!

Bucura-te, ca Sfantul loan Botezatorul nasterea ti-a vestit!

Bucura-te, ca semn al increderii un bulgare de tamaie maicii tale i-a daruit!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condac 2



De la sanul maicii tale te-ai aratat iubitor al infranarii, caci dintru cel drept te hraneai, si ai fost urmator cetelor ingeresti, dimpreuna cu care cantai: Aliluia!



Icos 2



Descoperirea celor nestiute si vederea tainelor ascunse Domnul ti le-a daruit, Simeoane, caci te-ai departat din pruncie de cele ale lumii, voind cele nepieritoare a le primi. Pentru aceasta primeste ale noastre cantari:

Bucura-te, cel nascut fara dureri!

Bucura-te, noule Samuile, cel ce Domnului din pruncie ai fost daruit!

Bucura-te, ca din mancare facuta cu mestesug omenesc nu ai gustat!

Bucura-te, ca paine, miere si sare in toate zilele vietii tale tu ai mancat!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 3



Fericite Simeoane, cu povatuirea lui Dumnezeu la varsta de sase ani ai venit la manastirea cuviosului loan Stalpnicul, care cu dragoste primindu-te, se minuna cantand: Aliluia!



Icosul 3



Vrajmasul cel urator de oameni s-a spaimantat de tine, Sfinte Simeone, si ca un leu racnea asupra ta, dar tu, ca pe un neputincios, nu l-ai bagat in seama, intrarmat fiind cu smerenia, si cu nevointa ai pornit asupra lui.

Iar noi, ca cei ce suntem in tot ceasul zdruncinati de pornirea lui asupra noastra, cadem la tine, sfinte, si te rugam: ajuta-ne noua, celor ce cantam:

Bucura-te, ca prunc fiind ai covarsit pe cei batrani in nevointa!

Bucura-te, ca nerautatea inimii de mic ai dobandit-o!

Bucura-te, ca schima ingereasca la varsta de sapte ani ai primit!

Bucura-te, ca urmand povatuitorului tau loan, pe stalp te-ai suit!

Bucura-te, ca pe acesta urmand Domnului in fiecare zi te-ai rastignit!

Bucura-te, ca uitand de trup asemenea celor fara de trup ai vietuit!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 4



Cu totul ne-am departat de cea in Duhul vietuire, iar tu, al nostru parinte, cu milostivire ne daruieste cuvinte cu umilinta, ca bucurandu-ne de tine sa-L slavim pe Dumnezeu cel in Treime slavit zicand: Aliluia!



Icos 4



Nu au putut sa clatine vartutea ta uneltirile celui viclean, ci mai vartos te-au intarit si prin ungere de sus ai primit puterea asupra demonilor, pentru care cu grabire catre al tau ajutor alergand zicand:

Bucura-te, ca mai mult decat toate ai pretuit duhul umilit!

Bucura-te, ca inima infranta si smerita jertfa in tot ceasul ai adus!

Bucura-te, ca Domnul ti-a daruit smerenia!

Bucura-te, caci cu aceasta ai ars a diavolului inaltare!

Bucura-te, ca acestia cu infricosare vroiau sa te piarda!

Bucura-te, ca prin darul lui Hristos ai fost pazit!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 5



Invata, Sfinte, mintea noastra ca cele desarte macar in vremea rugaciunii sa le goneasca, pentru ca sa nu aducem lui Dumnezeu jertfa neprimita, ci cu lacrimi sa cantam: Aliluia!



Icos 5



Navala cea salbatica a patimilor s-a invartosat asupra ta, Parinte, dar tu, impotrivindu-te, nu ai dat somn ochilor tai, ci cu multe lacrimi ai cerut ajutor in razboi, iar Domnul, vazand dragostea ta pentru El, ti-a daruit biruinta. Primeste aceste laude ale noastre, Sfinte, ca stalpare de biruinta:

Bucura-te, ca intunericul si navala patimilor n-au ratacit sufletul tau!

Bucura-te, ca nebunia tineretii nu ti-a schimbat cugetul cel bun!

Bucura-te, ca fericirea si odihna nu ai cautat-o in cele trecatoare!

Bucura-te, cain multa nevointa si infranare le-ai aflat!

Bucura-te, ca in ceruri ai primit impartasirea cu Sfintele Taine!

Bucura-te, ca de acestea vazduhul de negraita mireasma s-a umplut!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 6



Ai aratat viata mai presus de fire, asemanandu-te heruvimilor, iar prin credinta ta fierbinte ai slujit serafimilor, cu care canti in ceruri: Aliluia!



Icos 6



Povatuitor al vietii monahale te-ai facut prin darul Sfantului Duh, Simeoane preafericite, caci cu intelepciune si intelegere din Sfanta Scriptura graiai, invatand dreapta credinta. Pentru care iti zicem tie:

Bucura-te, izvorule plin de apa cea vie!

Bucura-te, invatatorule cu faptele si cuvintele!

Bucura-te, dascalul pocaintei nesfarsite!

Bucura-te, ca faptele tale au fost deopotriva cu invatatura!

Bucura-te, ca al tau cuget cu totul catre ceresti l-ai indreptat!

Bucura-te, ca trupul tau prin nevointa l-ai topit!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 7



Fiarele cele netrupesti se porneau asupra ta cu rautate, dar dragostea ta de Dumnezeu prefacea in nimic puterea lor cand cantai: Aliluia!



Icos 7

Dumnezeu proslaveste pe cei ce-L iubesc pe El si ii implinesc voia, si intru tine a revarsat cu imbelsugare darul izgonirii diavolilor si a tot felul de boli. Tamaduieste si neputintele noastre, parinte, ale celor ce strigam:

Bucura-te, doctorul cel farade plata!

Bucura-te, ca pe cei ce se roaga tie ii ajuti!

Bucura-te, ca celor din necazuri esti izbavitor!

Bucura-te, grabnic tamaduitor!

Bucura-te, al serpilor si balaurilor omorator!

Bucura-te, parinte cu dragoste impodobit!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 8



Salasluind in Muntele cel Minunat, ai zidit acolo o manastire si un alt stalp pe care insusi Domnul venind cu sfintii ingeri a sfintit stalpul in care te-ai suit cu bucurie cantand: Aliluia!



Icos 8



La varsta barbatului desavarsit in cel de-al treizeci si treilea an al vietii tale, cu porunca lui Dumnezeu, ai primit harul preotiei, spre slava Lui. Te rugam, ca cel ce esti mijlocitor al nostru, si aceste laude ale noastre sale primesti:

Bucura-te, ca Sfanta Liturghie cu credinta ca un inger slujeai!

Bucura-te, ca descoperiri si vedenii Domnul iti arata!

Bucura-te, sfatuitorule de Duhul Sfant insuflat!

Bucura-te, ca tuturor tamaduiri le daruiai!

Bucura-te, ca schiopi, orbi si leprosi vindecai!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 9

Intru tine, Parinte Simeoane, s-a implinit cuvantul lui Hristos: “Cel ce crede intru Mine va face lucrurile pe care Eu le fac”, minunatule rob al lui Dumnezeu, cel ce canti de-a pururi in ceruri: Aliluia!



Icos 9



Smerita cugetare, tacerea si dragostea le-a aratat viata ta luminata, Simeoane preacuvioase, caci filosofia desarta a acestei vieti ai defaimat si intru toate ai urmat cuvantul Domnului: “Cel ce vrea sa-Mi urmeze sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-mi urmeze". Minunandu-ne de viata ta ingereasca, te rugam ca aceste neputincioase graiuri ale noastre sale primesti cantandu-ti:

Bucura-te, viata inchinata Sfintei Treimi!

Bucura-te, monahule urmator al Sfintilor Parinti!

Bucura-te, stalpule al crestinatatii!

Bucura-te, Parinte intre cei mai mari parinti!

Bucura-te, mangaiere in suparari!

Bucura-te, balsam in suferinte!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condacul 10



“lataMirele vine in miezul noptii”, zice cantarea, si fericit ai fost tu, sluga inteleapta, caci te-ai aflat priveghind si cantand: Aliluia!



Icos 10



Domnul a binevoit sa-ti descopere mai inainte mutarea ta din cele de aici, iar ucenicii cu lacrimi ca unui parinte iubitor de fii iti cantau:

Bucura-te, parinte cel cu multi fii!

Bucura-te, pom roditor cu felurite roade!

Bucura-te, ca minunile tale s-au vestit in toata lumea!

Bucura-te, cade vederea luminii neinserate te-ai invrednicit!

Bucura-te, ca din mana cereasca te-ai hranit!

Bucura-te, spicule cu insutita roada!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condac 11



Rugaciunea noastra, Sfinte Parinte Simeoane, primeste-o ca pe o jertfa duhovniceasca pentru mantuirea noastra, ca sa cantam in veci Domnului: Aliluia!



Icos 11



In ceruri sufletul cu cantari ingeresti a fost primit si in latura dreptilor si a sfintilor s-a salasluit, de-a dreapta lui Dumnezeu, pentru care cantam:

Bucura-te, caci glasul Domnului: “vino, sluga buna si credincioasa intru odihna Domnului Tau” ai auzit!

Bucura-te, al Stapanului prieten de aproape!

Bucura-te, bucuria ingerilor cea negraita!

Bucura-te, caci cu Maica Domnului si cu toti sfintii pentru lume te rogi!

Bucura-te, a Sfantului loan Botezatorul rodire bogata!

Bucura-te, impreuna cu sfintii petrecator!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condac 12



Ca o mangaiere ne-ai lasat noua sfintele tale moaste, pe care cu evlavie le sarutam cantand: Aliluia!



Icos 12



Binecuvantarea ta, Sfinte, pe care o reversi prin moastele tale, umple de bucurie inimile noastre, pentru care cu multumire iti Cantam:

Bucura-te, lauda Bisericii lui Hristos!

Bucura-te, bucuria noastra, a ortodocsilor!

Bucura-te, infruntarea ereticilor!

Bucura-te, lamurirea celor aflati in indoiala!

Bucura-te, nadejdea celor deznadajnuiti!

Bucura-te, lumina celor din intunericul patimilor!

Bucura-te, Sfinte Parinte Simeoane!



Condac 13



O, preaintelepte de Dumnezeu purtatorule, Parinte Simeoane, slava cuviosilor, primeste de la noi aceste laude pe care cu tot sufletul ti le aducem, si roaga-te lui Dumnezeu pentru noi, cei ce-ti strigam: Aliluia! (de 3 ori)



RUGACIUNE CATRE SFANTUL SIMEON DIN MUNTELE MINUNAT



Prea Cuvioase Parinte Simeoane, cel ce, inca din copilarie fiind nevoitor si iubitor al frumusetii ceresti, ai stralucit cu harul tau peste toate marginile pamantului, asculta rugaciunea noastra, a celor greu incercati de nevoi si de ispite. Tu, cel ce te-ai invrednicit de adevarata cunoastere a Duhului, mijloceste pentru noi catre Bunul Dumnezeu sa ne impartaseasca si noua harul Sau cel sfintitor. Lumineaza-ne prin rugaciunile tale bineprimite de Dumnezeu si daruieste-ne sanatate, pace sufleteasca si cunoasterea celor dumnezeiesti. Fereste Biserica cea Adevarata de ratacirile acestui veac si roaga-l neincetat pe Hristos sa ne ierte pacatele multe si grele si sa ne intareasca in dragostea Sa, facandu-ne sa intelegem ca numai El este implinirea tuturor