Începe Postul Crăciunului pe 15 noiembrie 2026. Ce trebuie să știe credincioșii despre cele 40 de zile de post

Credincioșii ortodocși intră duminică, 15 noiembrie 2026, în Postul Nașterii Domnului, cunoscut și sub numele de Postul Crăciunului. Perioada de postire durează 40 de zile și se încheie pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, fiind un interval dedicat rugăciunii, cumpătării și pregătirii spirituale pentru una dintre cele mai importante sărbători creștine.

Potrivit calendarului ortodox al Patriarhiei Române, sâmbătă, 14 noiembrie, este ziua Lăsatului secului, ultima zi înainte de începerea postului.

Din ziua următoare, credincioșii sunt îndemnați să respecte rânduielile specifice acestei perioade.

Ce presupune Postul Crăciunului

În cele 40 de zile de post, credincioșii renunță la consumul alimentelor de origine animală, precum carnea, laptele, brânzeturile și ouăle, cu respectarea dezlegărilor prevăzute în calendarul bisericesc.

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Postul Nașterii Domnului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, deoarece include mai multe zile în care este permis consumul de pește.

În 2026, potrivit informațiilor publicate de Basilica.ro, credincioșii vor avea 14 zile cu dezlegare la pește.

Printre sărbătorile importante din această perioadă se numără Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, celebrată pe 21 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, pe 30 noiembrie, și Sfântul Ierarh Nicolae, pe 6 decembrie.

Postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente

Dincolo de restricțiile alimentare, Postul Crăciunului are o importantă semnificație spirituală. Credincioșii sunt îndemnați să acorde mai multă atenție rugăciunii, participării la slujbele religioase, faptelor bune și ajutorării persoanelor aflate în dificultate.

Biserica subliniază că postul trebuie să fie însoțit de iertare, răbdare, milostenie și înfrânarea de la gânduri și fapte nepotrivite.

Când se încheie postul

Ultima zi a Postului Crăciunului este joi, 24 decembrie 2026, Ajunul Nașterii Domnului. Pe 25 decembrie, credincioșii sărbătoresc Crăciunul, momentul Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos.

Astfel, cele 40 de zile reprezintă pentru credincioșii ortodocși o perioadă de pregătire sufletească, în care accentul nu cade doar pe alimentație, ci și pe apropierea de Dumnezeu și de cei din jur.

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