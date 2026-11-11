Rugăciunea către Sfântul Mina, pe care credincioșii o rostesc pe 11 noiembrie.Se spune că îi ajută pe cei păgubiți și nedreptățiți

Rugăciunea către Sfântul Mina, pe care credincioșii o rostesc pe 11 noiembrie, îi ajută pe cei care au fost nedreptățiți.

Pe data de 11 noiembrie, credincioșii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Mare Mucenic Mina. În calendarul bisericesc, data e marcată drept o sărbătoare cu cruce neagră.

Deși sărbătoarea e una dintre cele mai importante, puțini știu cine a fost Sfântul Mina și prin ce a trecut înainte să fie canonizat.

Cunoscut și drept Sfântul Mina Egipteanul, el e sărbătorit și în calendarul catolic pe aceeași dată.

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Mina

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Potrivit scrierilor bisericești, Sfântul Mucenic Mina a fost un ostaș roman de origine egipteană. A trăit la sfârșitul secolului al III-lea și începutul secolului al IV-lea.

Sfântul Mucenic Mina a refuzat să se închine idolilor și să se lepede de credința creștină, motiv pentru care a fost torturat și, în cele din urmă, executat prin decapitare, scrie Doxologia.

În Cotuan, conflictul a izbucnit în contextul în care autoritățile imperiale impuneau supunerea religioasă obligatorie la zei păgâni. Mina renunțase anterior la cariera militară și se retrăsese în pustietate pentru o viață de rugăciune.

În momentul în care în cetatea Cotuanului s-a organizat un eveniment dedicat zeităților, însoțit de jocuri și competiții sportive, fostul ostaș a ales să coboare din munți.

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A apărut în mijlocul mulțimii și și-a mărturisit deschis identitatea de creștin. Identificat de un fost coleg de armă, el a fost reținut și dus în fața conducătorului Piros. Deși autoritățile ar fi încercat să-l convingă să renunțe la credința sa, Mina a refuzat.

Ca urmare, Mina a fost supus unor interogatorii dure și unor torturi greu de imaginat. Potrivit Doxologia, ar fi fost bătut cu vine de bou, spânzurat și sfâșiat cu unghii de fier, printre alte metode de tortură.

În ciuda suferințelor fizice extreme, Mina a refuzat să cedeze. El a fost întrebat în mod repetat de către Piros dacă simte durere sau dacă vrea să aleagă viața. Mucenicul ar fi răspuns de fiecare dată cu fermitate că singurul său stăpân e Iisus Hristos și că nu se va lepăda de credința sa.

Piros l-a condamnat la moarte prin decapitare, iar trupul lui Mina a fost aruncat pe un rug mare. Câțiva credincioși au reușit ulterior să recupereze din foc resturile rămase din trupul martirului.

Acestea au fost îngrijite mutate ulterior în Egipt, unde a fost ridicată o biserică în memoria sa, loc în care ulterior au fost raportate numeroase vindecări și evenimente considerate miraculoase.

Rugăciunea către Sfântul Mina, pe care credincioșii o rostesc pe 11 noiembrie

Rugăciunea către Sfântul Mina e destinată celor păgubiți și nedreptățiți. În plus, potrivit Doxologia, poate să și ajute la recuparerea unor lucruri pierdute.

Iată rugăciunea către Sfântul Mina, pe care credincioșii o rostesc pe 11 noiembrie, potrivit chiar Parohiei Ortodoxe Sfântul Mare Mucenic Mina:

O, Preasfinte şi întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, şi de minuni făcătorule; primeşte această rugăciune de la mine, nevrednicul robul tău, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat, scap eu ticălosul, şi către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinţi mă rog ţie: Vezi, Sfinte, paguba mea, vezi sărăcia şi ticăloşia mea; vezi bubele şi rănile trupului şi sufletului meu.

De aceea mă rog ţie, Fericite şi Sfinte Mina, grăbeşte-te de mă ajută, cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi mă sprijineşte pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele şi nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul şi scârbitul, că ştiu, Sfinte al lui Dumnezeu, că ai şi pătimit munci grele şi chinuri înfricoşătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferinţe astăzi vieţuieşti luminat şi ai aflat darul lui Dumnezeu.

Fiindcă ne-am încredinţat ca şi după mutarea ta din viaţa aceas­ta trecătoare, cine a năzuit la sfânta biserică a ta şi cu credinţă s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru aju­tor şi nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în pagube fiind şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui? Minunile şi ajutorul tău m-au făcut şi pe mine, ticălosul şi scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de necruţătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta cu rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigaşul său şi l-ai scos din paguba lui, dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că şi din morţi şi tăiat în bucăţi, tu l-ai vindecat şi l-ai făcut sănătos.

Asemenea şi lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de aur ţinut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot aşa şi femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locaşul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostaşul acela ce o silea spre păcat, dar şi pe ostaş după cuviinţă l-ai certat.

La fel şi şchiopul care vena la sfânta biserică a ta spre închinare cu rugăciunea îndată l-ai tămăduit. Asemenea şi femeii celei mute i-ai deschis graiul şi vorbea curat. De asemenea, atunci când iudeul dăduse prietenului său creştin o pungă cu galbeni, pe care creştinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biser­ica ta, tu, nu numai că ai izbăvit pe creştin de jurământ, dar şi evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine şi a venit la credinţa creştină. Aceste minuni ale tale, Sfinte, m-au făcut pe mine a crede că la orice facere de bine eşti gata-ajutător şi grabnic folositor şi minunat.

De aceea încredinţat sunt că tot cel ce aleargă la tine cerând cu credinţă ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi eu cred că tu acelaşi eşti, Sfinte, ca atunci şi astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutorat. Pentru aceasta şi eu acum, fiind scârbit şi în pagubă, alerg către tine cu credinţă şi cu lacrimi, îngenunchind şi mă rog ţie, Sfinte şi Mare Mucenice Mina, ca să te rogi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru mine păgubaşul şi scâr­bitul, celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te ca să fiu şi eu ajutat şi milui pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăvit, ca să laud şi bine să cuvântez şi să slăvesc întru tot lăudatul şi preaputernicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!