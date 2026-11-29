Duminică, 29 noiembrie 2026, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Paramon și Filumen, alături de Sfântul Cuvios Pitirun. Unele calendare îl trec alături de cei doi mucenici și pe Sfântul Valerian.

Cu o zi înainte de Sfântul Andrei, una dintre cele mai mari sărbători din România, Biserica Ortodoxă pomenește mai mulți sfinți.

În plus, pe data de 29 noiembrie, credincioșii care țin Postul Crăciunului se pot bucura și de dezlegare la pește, scrie CreștinOrtodox.

Ziua are și o încărcătură aparte în tradiția populară, dat fiind faptul că seara de 29 noiembrie e ajunul Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul României.

Noaptea între 29 și 30 noiembrie e cunoscută în folclor drept Noaptea Strigoilor.

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Cine au fost Sfântul Paramon și Sfântul Filumen

Sfântul Mucenic Paramon a trăit în secolul al III-lea și a murit în anul 250, pe vremea împăratului Deciu (249–251), potrivit Basilica, site-ul oficial al Patriarhiei Române.

În acea perioadă, Aquilin, conducătorul orașului, ținea închiși 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul lui Poseidon și obligați să-i aducă jertfă zeului. Pentru că au refuzat, au fost uciși.

Paramon, un creștin aflat în trecere, a văzut ce se întâmpla, a condamnat cu glas tare nedreptatea, după care a plecat.

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Însă Aquilin a trimis soldați după el, care l-au prins, torturat și ucis alături de ceilalți 370 de creștini din templu.

Sfântul Filumen a trăit cu 2 decenii mai târziu. Originar din Licaonia, în provincia Capadocia din Asia Mică, Sfântul Filumen se ocupa cu negoțul, scrie Basilica.

El a pătimit pentru Hristos în timpul împăratului Aurelian (270–275), din porunca lui Felix, conducătorul orașului Ancira, din Galatia. A fost supus la chinuri și a primit cununa muceniciei după ce a mărturisit că e creștin, în anul 274.

Tot pe 29 noiembrie, calendarul îl amintește și pe Noul Sfințit Mucenic Filumen de la Fântâna lui Iacov, din Samaria, mort în 1979, scrie CreștinOrtodox.

Ce nu e bine să faci în Noaptea Strigoilor

Noaptea de 29 spre 30 noiembrie e cunoscută în tradiția Românească drept Noaptea Strigoilor. Sărbătoarea e legată de cultul strămoșilor, iar spiritele erau înfățișate ca lupi sau strigoi, era atunci deplină, potrivit Newsweek.

Din această credință s-au născut o serie de interdicții, păstrate încă în multe case. Printre acestea se numără apărarea casei. Ușile, ferestrele, pragurile și grajdurile erau unse cu usturoi pisat, socotit cea mai puternică armă împotriva strigoilor, scrie Redactia.ro. Unii ungeau chiar și animalele din gospodărie.

Oalele, cănile și farfuriile se întorceau, iar gălețile cu apă se acopereau peste noapte. Se credea că duhurile se pot ascunde în vasele deschise sau pot strica apa și mâncarea. Tot atunci, focul din sobă nu se stingea până dimineața.

În plus, tradiția spune să nu arunci nici gunoiul în această noapte, pentru că pleacă și norocul casei. Din același motiv, nu se dau cu împrumut bani, sare, făină sau foc.

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Se evitau și măturatul, spălatul rufelor și curățenia în grajd, de teamă că lupii vor veni după vite. Cum era considerată cea mai periculoasă noapte din an, nu era bine să ieși din casă, mai ales pentru femeile însărcinate și copiii mici.

În plus, scandalul și vorbele grele erau văzute ca o ușă lăsată deschisă spiritelor rele, așa că în casă trebuia să fie liniște și pace.