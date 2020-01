Scene uluitoare în București! O coloană de 10 metri înălțime de apă clocotită și abur țâșnește din asfalt

„S-a spart acolo o bretea a unei magistrale. Presiunea (pe bretea - n.red.) era de 3 atmosfere. Iar fiecare atmosfera inseamna ca apa se poate ridica la 10 metri inaltime.



Din cauza ca e o conducta mai subtire, ea a fost introdusa acolo intr-o galerie nevizitabila.



Echipa Termoenergetica este deja acolo si incearca sa izoleze avaria. Practic, din cauza ca galeria e nevizitabila, se merge mai departe de locul avariei pentru a se inchide apa (cu ajutorul unor vane montate pe conducte - n.red.).



Dupa izolare, se va sapa in zona si se va repara teava respectiva. La acest moment, echipa noastra face si o evaluare a situatiei, pentru a vedea daca s-au produs ceva pagube, cum ar fi la autoturismele parcate in zona.



Evident, in cel mai scurt timp pe site-ul Termoenergetica vor fi postate informatiile privind situatia lucrarilor la avarie”, a precizat Alexandru Burghiu.