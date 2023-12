2024 este an bisect. Iată câte zile are, de ce există ani bisecți și ce rol are, de fapt, ziua de 29 februarie.

2024, an bisect. Câte zile are, de ce există ani bisecți și ce rol important are ziua de 29 februarie | Shutterstock.com

2024 este un an special. Este an bisect, ceea ce înseamnă că are mai multe zile decât un an topic. Descoperă motivul în rândurile de mai jos.

2024 este an bisect și are 366 zile

Fiind an bisect, 2024 are 366 de zile. Aproape o dată la fiecare patru ani e un an bisect. Mai precis, sunt 97 de ani bisecți în fiecare ciclu de 400 de ani.

Ultimul an bisect înainte de 2024 a fost 2020. Următorul an bisect va fi 2028.

Anii bisecți ajută la sincronizarea anului calendaristic cu cel astronomic, împiedicând, de exemplu, sărbătorirea Crăciunului în luna noiembrie.

Ce este un an bisect

Un an bisect este un an calendaristic ce conține 366 de zile față de 365 de zile cât conține un an obișnuit, nebisect.

În fiecare an bisect, luna februarie are 29 de zile în loc de 28. Adăugarea unei zile suplimentare la fiecare an compensează faptul că perioada de 365 de zile este mai scurtă decât un an tropic cu aproape 6 ore.

De ce există ani bisecți. Importanța zilei suplimentare

„Ziua bisectă” face posibilă corectarea discrepanței dintre calendarul standard și anul tropical sau anul solar tropical, care reprezintă perioada de timp în care Pământul parcurge o orbită completă în jurul Soarelui, de la un echinocțiu la altul. Aceasta este de aproximativ 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și 45 de secunde.

Acumulare neobservată ar conduce în timp la un decalaj semnificativ între calendar și evenimentele astronomice precum echinocțiile și solstițiile. Cum? Află în rândurile de mai jos.

Deoarece anotimpurile și evenimentele astronomice nu se repetă într-un număr întreg de zile, calendarele care au același număr de zile în toți anii deviază încet în raport cu respectivele evenimente care ar trebui să aibă loc cu o periodicitate de un an. Prin adăugarea unei zile sau a unei luni suplimentare, această deviație se corectează.

Dacă nu ar fi adăugată ziua de 29 februarie, fiecare an calendaristic ar începe cu aproximativ 6 ore mai devreme în raport cu revoluția Pământului în jurul Soarelui. La un moment dat am ajunge, de exemplu, să nu mai sărbătorim nici măcar Crăciunul în ziua de 25 decembrie, în timp ce locuitorii emisferei nordice vor sărbători Crăciunul în mijlocul verii timp de câteva secole.

17 lucruri care s-au întâmplat pe 29 februarie

Pe 29 februarie, zi bisectă, au avut loc mai multe lucruri importante:

1468: s-a născut Papa Paul al III-lea

1792: s-a născut pianistul şi compozitorul italian Gioacchino Rossini

1920: s-a născut actorul şi dansatorul american James Mitchell

1936: s-a născut scriitorul Marin Sorescu

29 februarie 1936: Se înființează organizația turistică de stat Oficiul Naţional de Turism Carpaţi.

1940: Hattie MCDaniel a devenit prima actriţă de culoare care a primit un Oscar pentru rolul din “Pe aripile vântului”

1940: se năştea Sanctitatea Sa Bartholomeu I, devenit al 270-lea Patriarh Ecumenic al Constantinopolului

1960: cu 15 minute înainte de miezul nopţii, oraşul marocan Agadir a fost distrus în totalitate de un cutremur cu magnitudinea de 7,6 grade pe scara Richter. Seismul a durat aproximativ 15 secunde iar în urma acestuia au murit 15 mii de oameni. Tot atunci a a fost distrusă, în totalitate, şi cetatea antică Kasbah

1976: s-a născut rapperul american Ja Rule

29 februarie 1980: A murit Gheorghe Ștefan (n. 1899), istoric și arheolog; specialist în istoria veche şi arheologia României; membru corespondent al Academiei Române din 1952.

1988: arhiepiscopul sud-african Desmond Tutu este arestat împreună cu un grup de circa 100 de clerici, în timpul demonstraţiei anti-apartheid de cinci zile de la Cape Town

29 februarie 1992: În perioada 29 februarie – 1 martie, s-a desfășurat, în Bosnia și Herţegovina, referendumul pentru independența ţării. Din cei 63,6% locuitori cu drept de vot care au participat la referendum, 99,7% au optat pentru independență.

2004: Jean-Bertrand Aristide este îndepărtat prin lovitură de stat din funcţia de preşedinte al Republicii Haiti

2012: Tokyo Skytree devenea a doua cea mai înaltă clădire din lume, măsurând nu mai puţin de 634 metri înălţime.

Pe 29 februarie este marcată sărbătoarea Sfântului Casian Romanul, sărbătorit, alături de Sfântul Gherman din Dobrogea pe 28 februarie în anii nebisecţi.

Ce personalități române s-au născut pe 29 februarie, în an bisect

1820: Dimitrie Scarlat Miclescu, om politic român (d. 1896)

1952: Gheorghe Duca, academician, președinte al Academiei de Știinte a Moldovei

1968: Adrian Matei, fotbalist român

1992: Michaela Prosan, actriță română de film și teatru.

Zile libere în 2024, an bisect