Focar de infecție la Institutul Oncologic din Cluj. Zeci de persoane, între care și cadre medicale, depistate pozitiv pentru coronavirus 

Directorul medical al IOCN, Patriciu Achimaş-Cadariu, a explicat vineri, pentru Agerpres, că testarea personalului medical şi a pacienţilor va continua.



"Am respectat toate regulile impuse de lege, de la începutul epidemiei. Am făcut riguros triajul impus, pe definiţia de caz. Am testat pacienţii care se încadrau în definiţia de caz şi personalul care se încadra în definiţia de caz. În urmă cu trei zile, evaluând la nivelul Comitetului director al IOCN evoluţia epidemiei şi creşterea numărului de cazuri şi ţinând cont de faptul că pacienţii noştri au particularităţile legate de imunitate, de prezenţa bolii neoplazice, am hotărât în Comitetul director testarea personalului şi a pacienţilor prin PCR, prin metoda cea mai sensibilă. Au fost şi cazuri pozitive şi este vorba în totalitate de cazuri asimptomatice, cu declaraţii prin care îşi asumau că nu au avut contacte. Deci, triajul a funcţionat foarte bine. Au fost şi situaţiile de personal, dar asimptomatice în totalitate. Asta este în acord şi cu analiza prin PCR care a arătat doze mici spre medii de încărcătură virală, deci cazuri asimptomatice", spunea Patriciu Achimaş-Cadariu.

Coronavirus în România, cifre oficiale

Până pe 14 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 6.879 de cazuri de persoane infectate noul coronavirus, anunță Grupul de Comunicare Strategică. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.051 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până acum, 332 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.

De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 246 de noi cazuri de îmbolnăvire.