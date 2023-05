A fost cutremur în dimineața de miercuri, în România. Ce magnitudine a avut seismul care s-a resimțit în mai multe orașe

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 15km şi a fost resimţit în mai multe orașe din țară, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Un cutremur cu magnitudinea de 2.7 a avut loc în această dimineață, la ora 04:26, în zona Oltenia

În ziua de 17 Mai 2023, la ora 04:26:42 (ora locală a României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adâncimea de 15km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 20km NV de Targu Jiu, 65km NE de Drobeta-Turnu Severin, 68km S de Hunedoara, 83km S de Deva, 93km E de Resita.

De asemenea, în ziua de 16.05.2023, 15:35:39 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.3, la adâncimea de 15.4 km.

Cutremurul s-a produs la 18km NV de Targu Jiu, 66km S de Hunedoara, 70km NE de Drobeta-Turnu Severin, 80km S de Deva, 97km E de Resita, 98km V de Ramnicu Valcea.

În ziua de 15.05.2023, 22:17:24 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.5, la adâncimea de 15.6 km.

Cutremurul s-a produs la 20km NV de Targu Jiu, 64km S de Hunedoara, 72km NE de Drobeta-Turnu Severin, 78km S de Deva, 97km E de Resita, 98km V de Ramnicu Valcea.

În ziua de 15.05.2023, 00:34:33 (ora României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.7, la adâncimea de 123.5 km.

Raed Arafat, recomandări cu privire la cum acționăm în cazul unui cutremur

Nu este recomandat ca oamenii să sune la 112 pentru că au simțit cutremurul.

Oprește gazele și deschide ușa apartamentului: "E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat."

Stai ascuns sub masă pentru a fi protejat: "Nu mai putem să spunem sub tocul ușii pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență", spune Raed Arafat

Informare pe pe platforma fiipregătit.ro pentru a ști cum acționezi

Cum explică Raed Arafat de ce sistemul Ro-Alert nu transmite niciun mesaj de avertizare la cutremur

Motivul ar fi că este important ca oamenii să nu intre în panică și să ia măsurile potrivite pentru a se proteja. "Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje", a explicat Arafat, la Digi24.

