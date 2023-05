A fost cutremur în România luni dimineața! Seismul a fost resimțit în mai multe orașe din țară. Ce magnitudine a avut

Cutremurul a avut loc la adâncimea de 22km E de Arad şi a fost resimţit în mai multe orașe din țară, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

În ziua de 29 Mai 2023, la ora 06:25:28 (ora locală a României), s-a produs în CRISANA, ARAD un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 8km. Intensitate: IV.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 22km E de Arad, 48km NE de Timisoara, 74km SE de Bekescsaba, 92km N de Resita.

Un lat cutremur a fost înregistrat pe 28 mai. În ziua de 28 Mai 2023 la ora 09:20:42 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adâncimea de 75km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 38km V de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 75km N de Buzau, 84km S de Bacau, 86km SV de Barlad, 88km E de Brasov.

Nu este recomandat ca oamenii să sune la 112 pentru că au simțit cutremurul.

Oprește gazele și deschide ușa apartamentului: "E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat."

Stai ascuns sub masă pentru a fi protejat: "Nu mai putem să spunem sub tocul ușii pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență", spune Raed Arafat

Informare pe pe platforma fiipregătit.ro pentru a ști cum acționezi

Cum explică Raed Arafat de ce sistemul Ro-Alert nu transmite niciun mesaj de avertizare la cutremur

Motivul ar fi că este important ca oamenii să nu intre în panică și să ia măsurile potrivite pentru a se proteja. "Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje", a explicat Arafat, la Digi24.

