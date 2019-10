Alina, femeia care ar fi stat față-n față cu Alexandra Măceșanu, snopită în bătaie: ”M-a desfigurat pe viață!” Soțul ei ar fi adus-o pe adolescentă să se prostitueze

Ar fi fost snopită în bătaie de soţul albanez! Una dintre româncele stabilite în Italia, care a făcut dezvăluiri despre locul în care Alexandra ar fi ţinută cu forţa spune că a trecut prin chinuri de neimaginat! Şi totul ar avea legătură cu fetele care au ajuns pe mâna lui Dincă! Vă atenţionez că urmează imagini şi informaţii care vă pot afecta emoţional.

Ea este Alina, românca stabilită în Italia, care susţinea că ar fi stat faţă-n faţă cu Alexandra, într-un bar din peninsulă. După ce a dat informaţii preţioase din Napoli, care ar fi avut legătură cu Alexandra, tânăra povesteşte că şi-a văzut moartea cu ochii.

”Am văzut-o pe Alexandra. Pe 5 octombrie, pe via Nazionale, via Garibaldi numărul 13. Era îmbrăcată într-o fustă, într-o fustă scurtă, să zicem. Avea o pereche de pantofi roşii. Un maiou un pic mai decoltat, avea părul strâns şi avea părul scurt, nu îl mai avea lung, cum îl are ea. Îl avea scurt, era machiată şi avea o gentuţă mică.”, a povestit femeia.

Citește și. Cazul Caracal: Dezvăluirile martorului care l-a privit în ochi pe Dincă sunt şocante!

”Eu mă gândesc că tot aşa, dintre albanezi. Din câte ştiu eu, că fostul meu soţ, cu care am stat 7 ani de zile cu care am doi copii cu el. El se ocupa de treburile astea.”, a mai spus ea, mărturisind, de asemenea, că este de părere că soțul ei are legătură cu dispariția Alexandrei.

”Am văzut-o pe Alexandra, m-a întrebat de ce nu o ajut, pentru că fostul meu soț nu înțelege româna. Doamnă, era aproape! Faţă-n faţă! Cum vorbiţi faţă-n faţă cu un om.”, a mai povestit femeia.

Cu aceste informaţii, echipa Acces Direct şi Mara Bănică au mers în Napoli. Acolo, ar fi trebuit să se întâlnească cu românca ce a furnizat informaţiile, dar femeia s-a răzgândit.

”Fostul meu soţ m-a ameninţat că mă omoară, dar eu vin să vorbesc de Alexandra. Mie mi-e frică şi nu mai vin. Am doi copii de crescut. Actualul meu concubin nu e acasă, vineri seară se întoarce, iar eu stau singură. Mă poate omorâ oricând. Ăsta este violent, fost meu soţ de origine albaneză.”, a dezvăluit ea ulterior.

Citește și: De ce le-a ucis Gheorghe Dincă pe Alexandra Măceșanu și pe Luiza Melencu. Avocatul Tonel Pop: ”Parfumul lor i-au stârnit dorințe criminale!”

Cu toate acestea, echipa noastră a mers la adresa barului din Napoli, indicat de Alina. Locul în care ea susţinea că ar fi văzut-o pe Alexandra. Însă, odată ajunşi acolo, cu toţii au avut o mare surpriză.

”Cinci metri în față mea se află locul în care se presupune Alexandra sau cel puțîn o față cu semnalmentele Alexandrei a fost snopita în bătaie la începutul lunii septembrie, de către alte două fete prostituate, având un singur lucru în comun și anume peștele lor albanez. Ce credeți că s a întâmplat? Din momentul în care informația a ajuns la noi, la cei de la Acces Direct în redacție locul a dispărut pur și simplu. Puteți să credeți așa ceva? Ne-au spus șoferii de taxi că in acest loc pe care vi-l arată George acum există un bar. Peste noapte, barul nu mai există. Firma a fost scoasă, au rămas doar neoanele. Este acest oblon tras până jos și nimeni nu știe ce s-a întâmplat.”, a spus Mara Bănică, care a zburat până la Napoli, în încercarea de a afla ce s-a întâmplat cu Alexandra Măceșanu.