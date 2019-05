Lumea filmului, în doliu! Actorul Carmine Caridi, cunoscut pentru rolurile din ”Nașul”, a murit

Carmine Caridi, actorul cunoscut pentru rolul interpretat în ”Nașul”, a murit la vârsta de 85 de ani, scrie Daily Mail.

Conform sursei citate, actorul legendar s-a stins din viață la Spitalul Cedars Sinai, după ce a intrat în comă.

Informația a fost confirmată, în urmă cu puțin timp și de prietenul acestuia, actorul Chazz Paminteri.

Actorul a fost internat la spitalul Cedars-Sinai din Los Angeles, unde a intrat în comă. Din păcate, nu și-a mai recăpătat cunoștința.

Carmine Caridi s-a născut la 23 ianuarie 1934 în New York City, New York, SUA și avea 1.93 m. În ultimii 30 de ani, Carmine a prestat într-o mare varietate de roluri, a fost Albert Volpe în filmul 'The Godfather' partea a treia și Carmine Rosato în 'The Godfather' partea a doua și este unul dintre cei trei actori care joacă roluri diferite în 'The Godfather'.

A fost Vince Gotteli în seria de televiziune NYPD Blue între anii 1993-1999. Carmine a locuit și trăit în West Hollywood. Carmine Caridi a fost prima alegere a lui Francis Ford Coppola pentru a presta în rolul lui Sonny Corleone în 'The Godfather'(1972). În anul 1991 a jucat în 'Bugsy', a prestat în filmul de telviziune 'Kiss Meets the Phantom of the Park' (1978) dar și în 'The Godfather: A Novel for Television' din anul 1977. A prestat și în seria de televiziune din anul 1987 'Blood Vows: The Story of a Mafia Wife'. A fost Sam Eberly în episodul din 7 ianuarie 1978 'The Action' al serialului de televiziune 'Starsky and Hutch', Dan Valenti în seria de 24 episoade 'Phyllis'.