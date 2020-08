VIDEO | Adio secetă! România creează ploaie artificială. Doar zece minute durează pentru obținerea stropilor de apă

Ca sa intelegeti cum functioneaza mecanismul, va explic ca o astfel de racheta ce nu masoara mai mult de 1,20 metri, e lansata catre fromatiunea noroasa in zonele in care nu exista precipitatii, iar ploia isi va face simtita prezenta in mai putin de zece minute.

Racheta conţine substanţe care, prin ardere, creează centre de condensare ce provoaca în mod artificial precipitaţiile.

În principiu in 10 minute dupa lansare trebuie sa se vada efectul de producerea a ploii.

65 de puncte de lansare a rachetelor există în toată ţara. Însă acolo unde lipsesc, acestea vor fi lansate cu ajutorul avioanelor.

În cazul utilizarii aviatiei, insamantarea se face de sus deasupra, dar in orice caz nu din nor, si atunci dureaza un pic mia mult pana cand aerosolul intra si se difuzeaza in nor, se rasapdndeste sa zicem asa, spune Vasile Enache- inginer Cercetare-Dezvoltare Electromecanica