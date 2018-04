Adrian Berinde, unul dintre cei mai mari artiști de la noi, mărturisiri sfâșietoare:”Mă bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, trăiesc cu morfină!”

Unul dintre cei mai mari muzicieni din România, Adrian Berinde, a vorbit despre boala ce-l macină de ani de zile și a recunoscut că a ajuns la capătul puterilor, din luna decembrie fiind imobilizat la pat.

Bluesmanul și rockerul Adrian Berinde a mărturisit că trăiește cu morfină, iar ultima șansă la o viață obișnuită este un tratament nou la o clinică din Germania, motiv pentru care artistul a cerut ajutorul oamenilor care-l iubesc.

”În ultima vreme starea mea de sănătate s-a înrăutățit. De mai bine de un an mă bat cu un cancer care a metastazat pe oase. Durerile sunt cumplite, trăiesc cu morfină. Am ezitat să fac publică sistuația însă nu mai am soluții. Sunt imobilizat în pat din decembrie 2017. A apărut o șansă de tratament cu o substanță nucleară într-o clinică din Germania. Aș putea să mă internez acolo pe data de 13 mai dar acest tip de operație costă, iar eu nu dispun de suma necesară. Sper că voi găsi înțeșegere și ajutor din partea dumneavoastră”, este apelul disperat al muzicianului, compozitorului și poetului Adrian Berinde, unul dintre cei mai originali artiști rock, folk și blues români.

Adrian Berinde a urcat pe scenă ultima oară în Bucureșt, la începutul anului trecut, când și-a lansat un nou album-”Arcan”, printr-un concert la Muzeul Țăranului Român.

Cei care doresc să-l ajute o pot face aici:

Cont Lei: RO56BTRLRONCRT0V10821201 – Banca Transilvania

Cont Euro: RO14BTRLEURCRT0V10821202 – Banca Transilvania (SWIFT: BTRLRO22)

Titular: Berinde Adrian