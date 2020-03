”Ai vrut să ucizi 3.000.000 de oameni. Ce naiba suflet poți avea, frumoaso?” O singură femeie ține o țară în șah!

Numele ei este ”trending topic”, pentru că tot Uruguayul vorbește, azi, despre Carmela Hantou. Când spui ”tot Uruguayul” te referi la o țară cu o populație cât a Bucureștiului cu zonele limitrofe, undeva la 3.500.000 de suflete și nu exagerezi dacă afirmi că aici ”fiecare se cunoaște cu fiecare”. Până vineri, acum două zile, pe 13 martie, nu se anunțase niciun caz. Apoi, primele patru și sud-americanii stau ca pe ghimpi: doamna Hantou a fost în Spania, a fost în Italia, s-a întors și n-a zis nimic.

”Am avut grijă de toți uruguayenii mei”, a sunat declarația patroanei de 57 de ani. Imediat a fost luată peste picior, înjurată. ”Ai vrut să ucizi 3.000.000 de oameni. Ce naiba sufllet poți avea, frumoaso? Care grijă?”

În ianuarie, Carmela, care deține o casă de modă specializată pe hainele din piele, a mers la Milano, pentru o reuniune de muncă, alături de mai mulți designeri. S-a întors la Montevideo, n-a spus nimic. ”Acolo am avut febră 41 de grade. Da, 41 de grade, mai mult moartă decât vie”, începe să povestească. ”Am crezut că e de la schimbatul climei. Mi-au dat 14 zile de antibiotice, nu le-am luat pe toate. M-am simțit bine, am mers la prezentările de modă, am ieșit pe stradă, am vizitat”...

„Are coronavirus, se târăște, cade, urlă, murdărește tot. Eu trebuie să o spăl. Am 74 de ani și am și eu COVID-19! Nu mai pot”. O femeie internată la Timișoara, dezvăluire înfiorătoare! Video