Rezultate exit-poll alegeri locale 2020, intr-o editie speciala Observator

De la ora 20:45 vă așteptăm la o ediție specială a Observatorului, iar la ora 21:00 veți afla primele rezultate exit-poll la alegerile locale 2020.

Pe 27 septembrie au loc alegeri locale 2020, iar românii sunt chemați la vot pentru a alege cine îi va conduce în următorii 4 ani pe plan local.

Alegerile locale 2020 stabilesc viitorul administrativ pentru fiecare localitate in parte si, in plus, oferă indicii despre viitoarele alegeri care vor avea loc în 2020, cele parlamentare. Pe 6 decembrie românii sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlament.

Peste 18 milioane de români au fost înscriși pe listele de vot pentru alegerile locale 2020. În acest an votarea se face respectând condiții stricte de igienă. La intrarea în secția de votare cetățenilor li se măsoară temperatura și se spală pe mâini cu dezinfectant. La ieșire li se oferă, încă o dată, dezinfectant pentru a-și curăța mâinile.