Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL În această seară, de la ora 19:30, Elena Lasconi vine la Observator!

Candidații la președinție răspund întrebărilor românilor, în direct, la Antena 1.

Românii din întreaga lume sunt așteptați la vot săptămâna viitoare. Campania Observator "Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL" îi aduce pe candidații la funcția de președinție faţă în faţă cu Alessandra Stoicescu. În ediția specială de astăzi, de la 19.30, Elena Lasconi va răspunde în direct întrebărilor celor care votează si celor care nu au drept de vot, dar sunt reprezentați de părinți sau de bunici, înaintea alegerilor prezidențiale din 4 și 18 mai.

Elena Lasconi va răspunde în direct întrebărilor românilor la Observator, de la 19.30

Telespectatorii vor avea ocazia să o cunoscă pe Elena Lasconi dintr-o perspectivă mai personală, dincolo de calitatea de candidat. Aceasta va răspunde la întrebări relevante despre principalele măsuri pe care le-ar lua în calitate de preşedinte şi va împărtăşi detalii despre parcursul său profesional şi personal. Discuţia va aborda atât viziunea sa privind rolul de la Cotroceni, cât şi experienţele care i-au conturat profilul de lider.

Într-o discuție cu jurnaliştii Observator, candidata din partea Uniunea Salvați România, Elena Lasconi a explicat și de ce țara noastră este pregătită pentru un președinte femeie: „O să vă dau un exemplu. De vreo două zile fac niște analize și întâlnesc multe femei. Pe holuri, plângând, că nu există screeningul mamar, de exemplu.

Articolul continuă după reclamă

Mi se pare nedrept să mori în țara asta pentru că nu ai bani. Mi se pare nedrept să nu ai parte de respect, de empatie în spital și cred că e momentul ca România să aibă un președinte care să aibă grijă de aceste femei.

Am curaj să fac dreptate inclusiv pentru copii, care nu votează. Nu mai pot să văd copii care merg flămânzi la culcare. Ideea e că mă consider potrivită nu doar pentru că sunt curajoasă, ci pentru că sunt dintre români. Am avut aceleași experiențe în viața mea ca majoritatea românilor.”

În urmă cu doar câteva săptămâni, mai mulți membri importanți ai USR au propus retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi, argumentând că susținerea candidatului independent Nicușor Dan ar crește șansele acestuia de a deveni noul președinte al României.

Întrebată de către jurnalistul Observator ce mesaj are pentru cei din USR care au dezamăgit-o, candidata la președinție, Elena Lasconi a declarat: „V-am iertat. Chiar v-am iertat. (...) Hai să nu mai facem rău, hai să scoatem ura din casa noastră și hai să venim cu un pic de înțelepciune și de iubire.”

În cadrul aceluiași dialog, Elena Lasconi a răspuns și la întrebările privind posibila numire a lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

„Voi face tot ce ține de mine ca Ilie Bolojan să fie premierul României, pentru că avem nevoie de un profesionist, un om care știe ce înseamnă administrație și suntem într-o situație foarte grea din punct de vedere economic. S-au scumpit o grămadă... În ultimii 5 ani serviciile poștale s-au scumpit cu 110%.”

În campania electorală Alege BINE pentru TINE. Tu esti LIDERUL, Observator a mers în comunități mari și mici de români, atât din țară cât și din diaspora, chiar și de dincolo de Ocean, pentru a scoate la iveală temerile şi speranțele oamenilor.

Invitata editiei speciale de ieri de la Observator, Lavinia Şandru, candidata Partidului Umanist Social Liberal la alegerile prezidenţiale din mai şi-a prezentat programul prezidenţial, si a discutat despre decizia judecătorului de la Curtea de Apel Ploieşti de a suspenda anularea alegerilor din 2024 – unul dintre subiectele cele mai controversate de ieri.

’’Decizia Curţii de Apel Ploieşti este una care resetează întreg sistemul. Nu avem date clare cu privire la anularea acestor alegeri. Primul lucru pe care îl fac când ajung la Palatul Cotroceni va fi să desecretizez toate aceste documente. Toate. Să vedem cine este actorul statal, ce a făcut", a declarat Lavinia Şandru, candidat PUSL la prezidenţiale.

Lavinia Şandru a mai vorbit despre securitatea demografică a ţării noastre, un subiect rar dezbătut în campaniile electorale. „Dacă nu luăm măsuri, şi de aceea vin cu programul demografic, dacă nu luăm măsuri, în 10-15 ani vom fi în jur de 14 milioane.

Acum suntem între graniţe 15 milioane. Eu îmi doresc ca până la finalul primului meu mandat să fim 23 de milioane, atâţia câţi am fost în 1989", spune Lavinia Şandru, candidat PUSL la prezidenţiale.

Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL

Seria edițiilor speciale continuă săptămâna viitoare Joi, 1 mai, de la ora 19:30, cu invitatul Crin Antonescu, care va răspunde întrebărilor adresate de Alessandra Stoicescu, iar vineri, 2 mai, tot de la 19:30, Nicușor Dan, candidatul independent, va fi invitatul din studioul Observator.

Edițiile speciale se văd în direct pe Antena 1 și antenaplay.ro. Toate declarațiile pot fi văzute și pe observatornews.ro, Youtube Observator, Facebook Observator și Tik Tok Observator. Pentru cele mai noi știri, nu uitați să vă abonați la canalul de WhatsApp al Observator sau să descărcați Aplicația Observator News din Google Play sau din App Store.

Alege BINE pentru TINE. TU ești LIDERUL

OBSERVATOR. Despre oameni. Știrile așa cum trebuie să fie

https://observatornews.ro/

https://www.facebook.com/ObservatorAntena1

https://www.instagram.com/observatorantena1/

https://www.tiktok.com/@observatorantena1?lang=en