Alertă alimentară! Focar de salmonella la nivel internațional, cauzat de consumul de ciocolată. ANSVSA a publicat lista cu produse

Grupul italian de produse de cofetărie Ferrero a rechemat miercuri mai multe loturi de ouă de ciocolată Kinder Surprise şi alte produse de pe rafturile spaniole, după măsuri similare luate luni în Marea Britanie şi Irlanda.

Ferrero a descris retragerile drept precauţie şi a declarat miercuri că niciun produs Kinder lansat pe piaţă nu a fost testat pozitiv pentru salmonella.

Compania Ferrero a inițiat procedura de rechemare a produselor de mai jos, din România, potrivit ANSVSA, motivul retragerii este legat de suspiciune de contaminare cu Salmonella.

"Conform Ferrero, DOAR produsele enumerate mai jos pot fi afectate.

Persoanele care au achizitionat produsele avand EAN-ul mentionat mai jos sunt rugate sa nu

îl consume și să il returneze la Serviciul Client, urmand sa li se returneze contravaloarea

acestuia".

”Epidemia se caracterizează printr-o proporţie neobişnuit de mare de copii care sunt spitalizaţi, unii cu simptome clinice severe, cum ar fi diareea cu sânge”, a spus Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC).

Agenţia nu a menţionat Ferrero sau nicio altă companie, într-un comunicat, dar a avertizat miercuri că cazurile raportate au fost în mare parte în rândul copiilor sub 10 ani.

Agenţia a spus ulterior că sunt implicate ouă de ciocolată Kinder, dar nu a clarificat dacă problema se referă exclusiv la acele produse.

Nestle, compania elveţiană producătoare de produse de cofetărie, a declarat că nu a rechemat niciun produs în acest context.

Compania concurentă Lindt & Sprunegli nu a fost afectat de actuala criză de sănătate.

Marea Britanie are cel mai mare număr de incidente, cu 63 de cazuri confirmate la 5 aprilie, a spus ECDC, adăugând că alte ţări cu cazuri probabile sau confirmate sunt Franţa, Irlanda, Belgia, Germania, Luxemburg, Ţările de Jos, Suedia şi Norvegia.

Agenţia de sănătate a Uniunii Europene a anunţat că investighează, împreună cu Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA), 134 de cazuri confirmate sau probabile de salmonella, potrivit news.ro.

Rechemarile de produse au fost lansate în mai multe ţări, inclusiv în Belgia, Franţa, Germania, Irlanda, Luxemburg şi Marea Britanie, a declarat agenţia UE.

