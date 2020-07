Alertă de COVID-19 la uzina de la Mioveni. Mai mulți angajați, depistați pozitiv pentru coronavirus

Este alertă de coronavirus şi la uzina Dacia de la Mioveni. Anunţul că virusul a infectat mai mulţi angajaţi a venit chiar din partea companiei, fără a oferi însă o statistică clară. Din interior, sub protecţia anonimatului, oamenii spun că ar fi vorba de 34 de cazuri, opt angajaţi care s-au vindecat, dar şi doi care au fost răpuşi de boală.

„Din păcate, avem angajați confirmați pozitiv cu virusul COVID – 19 sau suspecți care se află în izolare. Aceștia au fost confirmați de către autoritățile medicale cu care suntem în permanentă legătură. De la reluarea activității, în acord cu autoritățile sanitare și cu sindicatul, am aplicat măsuri de protecție stricte și am vegheat că acestea să fie respectate de către toți angajații. Activitățile pe platforma industrială continuă normal, fără a fi afectată fabricația. Pentru protejarea sănătății angajaților noștri și pentru bună desfășurare a activității, aplicăm cu strictețe toate măsurile de prevenție necesare. În plus, adoptarea unui comportament responsabil atât la locul de muncă, precum și în timpul liber, ne va permite tuturor să menținem situația sub control”, se arată în comunicatul de presă citat.

