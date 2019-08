Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, teorie scandaloasă: ”Luiza ar fi scoasă din țară!”

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata care a fost ucisă de Gheorghe Dincă, a făcut noi declarații. Astfel, în cadrul unui interviu, acesta a dezvăluit că are informații potrivit cărora domiciliul lui Gheorghe Dincă ar fi locul de întâlnire pentru o reţea de trafic de minore.

Ba mai mult, el a dezvăluit că are şi înregistrări cu liderul reţelei pe care le va transmite Parchetului.

”Eu iau sub rezervă ce primesc ca informaţie. Am primit informaţie de la acest domn care este din zona respectivă şi care a insistat – am avut mai multe dialoguri cu dânsul. (…) Acest om a declarat că lui, acest domn Tonel, cum îl chema, este şeful acestui clan de trafic de persoane care a făcut victime şi care le-a făcut victime şi pe Luiza şi Alexandra, i-ar fi propus acestuia să întreţină relaţii sexuale cu minore, indicând locaţia lui Dincă ca loc de întâlnire”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alexandru Cumpănaşu, unchiul Alexandrei şi preşedinte al Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României.

Ba mai mult, bărbatul cu care a vorbit Cumpănașu ar fi afirmat că Luiza ar fi deja scoasă din ţară de reţeaua de trafic de minore. Acesta i-ar mai fi spus că are şi un laptop cu mai multe înregistrări cu un lider al clanului, pe care l-ar chema Tonel. Laptopul ar urma să fie transmis Parchetului.