Alexandru Cumpănașu: "Oameni buni Alexandra este decedată! Testele ADN au confirmat! Vă promit că nu scapă picior de politician..."

Acesta este mesajul pe care l-a postat Alexandru Cumpănașu la ora 22:30 în data de 02.08.2019 pe pagina lui oficială de facebook!

"Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN😭😭😭😭😭😭😭😭. Ministrul Justitiei l-a anunatat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi...😢😢😢. Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret😡😡😡😡😡😡😡😡😡. #112vreausatraiesc."

Alexandra Măceșanu, fata de 15 ani dispărută în Caracal, a fost ucisă. Familia a fost anunțată, a anunțat Alexandru Cumpănașu, unchiul fetei, în direct la Antena 3. IML confirmă că rezultatul testelor pe oasele găsite în locuința lui Dincă este pozitiv și aparțin fetei.

Oasele găsite în butoi sunt ale Alexandrei Măceșanu, este anunțul înfiorător făcut de unchiul fetei, care a intrat în posesia rezultatelor testelor ADN realizate de IML.

„Ministrul Justiției l-a anunțat pe vărul meu de rezultat. Se confirmă. Vestea a ajuns la familie. ADN-ul Alexandrei e în acea cenușă. De aici încolo va începe răzbunarea pe care nu cred că și-o dorește niciunul din cei care mi-au omorât nepoata”, a spus unchiul Alexandrei, vineri seară, la „Exces de putere”, la Antena 3.