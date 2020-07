Doar unele școli din România ar putea să-și desfășoarele orele normal, din 14 septembrie. Alexandru Rafila, despre noul an școlar

”Trebuie măsuri flexibile, nu există două şcoli la fel. Riscul epidemiologic nu e similar. Am şcoli unde am 15 elevi într-o clasă, am şcoli unde am 40 de elevi într-o clasă. Deci fiecare şcoală ar trebui să poată să îşi organizeze un program de învăţământ care să fie corelat cu posibilităţile şi cu evaluarea de riscuri din şcoala respectivă. Ar trebui să le dăm două - trei - patru variante, iar una dintre ele să fie adoptată de o anumită şcoală”, a declarat, vineri seară, la Digi 24, Alexandru Rafila, întrebat despre începerea anului şcolar.

Acesta a explicat cum vede derularea cursurilor: ”Cred că o clasă ar trebui să aibă 15 elevi. Băncile sau mesele la care sunt aşezaţi aceşti elevi ar trebui să fie undeva la 1,5 metri una de cealaltă. Cred că este important să limităm, cât este posibil, interacţiunea copiilor din clase diferite, pentru că dacă apare într-o clasă un caz, să nu mai avem niciun fel de problemă. Copiii pot să iasă din clasă, dar să găsim o soluţie de decalare a pauzelor şi lucrul acesta cred că este perfect posibil, nu este o problemă, iar variantele ar trebui să existe cel puţin trei variante din punctul meu de vedere, să fie flexibil şi să adaptăm programul şcolar în funcţie de riscul, de modul de funcţionare şi de adresabilitatea din fiecare şcoală. Şcolile care au un număr mic de elevi şi pot să respecte aceste condiţii, pot să îşi desfăşoare programul normal fără niciun alt fel de probleme, în afară de igienă, distanţă, mască. Sigur, cadrele didactice trebuie să poartă mască. Copiii permanent sau doar în pauză. Bineînţeles triajul epidemiologic la intrarea în şcoală”.

