Anunț de ultimă oră în cazul Caracal! Urmează o nouă arestare: „Are legătură cu răpirea fetelor și familia Dincă”

Alexandru Cumpănașu a făcut un anunț suprinzător, pe pagina sa de Facebook. Unchiul Alexandrei Măceșanu a anunțat că, în scurt timp, urmează să fie făcută o nouă arestare, în Italia, persoana vizată având legătură cu familia Dincă și răpirea celor două adolescente.

„Atat pot spune: URMEAZA ARESTARE IMPORTANTA IN SEARA ACEASTA IN ITALIA ‼‼‼ ARE LEGATURA CU FAMILIA DINCA, CLANUL BABOI SI RAPIREA FETELOR‼‼‼STATUL ROMAN FACUT DE RAS IN ULTIMUL HAL‼ MERITUL PRIETENULUI MEU SA FIE AL LUI. SI IL FELICIT. VETI VEDEA‼‼‼”, scris Alexandru Cumpănașu.