Avocatul Poporului: Autorităţile şi-au însuşit recomandările instituţiei în "cazul Sorina", iar monitorizarea post-adopţie arată că demersul a fost favorabil minorei

În vara anului trecut, Sorina, o fetiţă de opt ani din Baia de Aramă, a fost luată de autorităţi din locuinţa asistentului maternal din Mehedinţi care a crescut-o, după ce a fost adoptată de o familie de români din SUA.

Momentul a fost filmat de apropiaţii familiei, iar imaginile au fost postate pe Facebook. În filmare se vede cum copilul, disperat, plânge, se prinde de hainele femeii şi strigă ”mami, nu vreau să plec”, în timp ce procurorul trage de ea şi încearcă să o ducă la maşină, pentru a fi preluată de părinţii adoptivi.

În 21 iulie, fetiţa şi părinţii adoptivi au părăsit ţara, plecând în SUA.

Avocatul Poporului, Renate Weber, anunţa că, în urma verificărilor făcute în cazul Sorinei, s-a constatat că evaluările psihologice făcute la Direcţia pentru Protecţia Copilului au fost "un fel de copy-paste". Weber spunea că trebuie să existe un mecanism care să verifice dacă copiilor adoptaţi le este bine în noua familie.

"Cred că o concluzie pe care putem să o tragem se referă la felul în care evaluările psihologice pe care trebuie să le facă acestor copii, evaluări care sunt cuprinse în fişa lor la aceste Direcţii pentru Protecţia Copilului sunt serioase sau sunt de formă. Pentru că ceea ce am constatat noi a fost într-adevăr că ele sunt în mai multe cazuri, nu numai în cest caz, sunt un fel de copy-paste dintr-un an în altul, nu sunt lucruri făcute aşa cum ar trebui şi în sensul acesta am trimis unele recomandări", spunea Renate Weber.