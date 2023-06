Bacalaureat 2023. Cele 3 condiții pe care trebuie să le îndeplinească absolevenții de liceu pentru a promova BAC-ul

Probele scrrise ale examenului de Bacalaureat debutează luni, 26 iunie 2023. Peste 130.500 de absolvenți de liceu participă la examenul maturității.

Peste 130.500 de elevi vor susţine, începând de luni, probele scrise ale Bacalaureatului | Shutterstock

Pe 26 iunie 2023 se desfășoară proba scrisă la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat. După anii de școală tinerii demonstează ce conoștințe au acumulat. Pentru a obține mult râvnita diplomă de Bac elevii trebuie să îndeplinească următoarele 3 condiții!

Condițiile necesare pentru promovarea examenului de Bacalaureat 2023

recunoaşterea/echivalarea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;

susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;

obţinerea unei medii a notelor, la probele scrise, de cel puţin 6.

Calenarul examenului de Bacalaureat 2023. Când se dau probele scrise în sesiunea din vară

Probele scris ale examenului de Bacalaureat 2023 se desfășoară după cum urmează:

Luni, 26 iunie: Limba şi literatura română

Marţi, 27 iunie: proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: Matematică şi Istorie)

Miercuri, 28 iunie: proba la alegere a profilului şi specializării (se poate opta, în funcţie de filieră, profil şi specializare pentru una din cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizică, Economie, Filosofie, Geografie, Informatică, Logică, argumentare şi comunicare, Sociologie şi Psihologie)

Joi, 29 iunie: Limba si literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale)

Ministerul Educaţiei a anunțat că în 2023 s-au înscris pentru susţinerea acestor probe scrise ale examenului de Bacalaureat în prima sesiune peste 130.500 de candidaţi.

Cum se desfășoară examenul de Bacalaureat 2023. Ce nu au voie să facă elevii

De asemenea, Ministerul Educației a precizat că probele scrise ale examenului de Bacalaureat încep la ora 9:00. Elevii au voie să intre în clase până la ora 8:30, iar accesul se face cu un act de identitate.

Pentru redactare elevii au la dispoziție 3 ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.

”Beneficiază de prelungire (cel mult două ore) candidaţii cărora li s-a aprobat solicitarea în acest sens de către comisiile judeţene, conform Procedurii de asigurare a condiţiilor privind egalizarea şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Există câteva reguli stricte de desfășurare a examenului de Bacalaureat. Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen.

Cei care dau examenul de Bacalaureat anul acesta trebuie să știe despre următoarele interdicții:

„Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Candidaţii surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, a anunțat Ministerul Educației, potrivit news.ro