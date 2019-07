Bani românești pentru terorism! Un student la Medicină a pus SRI pe jar! Ce făcea tânărul

Bani româneşti pentru terorism! Un tânăr student la Medicină ar fi finanţat organizaţia teroristă Hamas. Două sute de mii de euro ar fi trimis în Fâşia Gaza bărbatul de 25 de ani. De banii trimişi de acesta ar fi beneficiat şi membri grupării Hamas, potrivit Serviciului Român de Informaţii,care l-a supravegheat mai multa vreme.

Tânărul a abandonat studiile în urmă cu ceva timp și s-ar fi ocupat de o firma prin intermediul căreia SRI crede că ar fi finanțat terorismul în Orientul Mijlociu.

Firma, înființată în 2016, era una de apartament si avea sediul in Bucuresti. El era unic asociat si administrator, reușind sa ruleze o cifra de afaceri de trei milioane de lei.

Tânărul ar fi facut cel putin două plati de peste un milion de lei, beneficiari fiind rudele lui si un cetatean care ar avea legaturi cu grupare terorista.

După supraveghere, in aprilie 2019, SRI a cerut sa fie trimis acasa si sa i se interzica sa mai vina in România în următorii zece ani.

Mohamed Tantawi a iniţiat o relaţie de concubinaj cu o tânără care are cetăţenie română, împreună cu care are şi un copil. Bărbatul audiat a negat acuzatiile și susține că vrea sa ramana in România cu familia.