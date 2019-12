Banii din taxe și impozite ajung în buzunarul studenților! Primarul sectorului 5 a făcut anunțul

„Nu vom rămâne în istorie pentru cât de multe panseluțe am plantat, ci pentru faptul că avem copii în siguranță, elevi care învață bine, părinți mulțumiți și o infrastructură educațională care ne va permite să și folosim mintea, cunoștințele și entuziasmul copiilor atunci când vor crește tot în beneficiul comunității. Proiectele educaționale în care suntem implicați îi iau în calcul și pe studenți, viitorii profesioniști de mâine. Într-un viitor apropiat, vom direcționa o parte importantă din veniturile proprii ale Primăriei, obținute din colectarea taxelor și impozitelor, pentru a aduce cât mai mulți studenți în sectorul nostru și a-i implica în dezvoltarea lui”, a mărturisit edilul care îi sunt planurile de viitor.

Proiectul de care vorbește Daniel Florea are în vedere acordarea unui număr de 500 de burse, în valoare fiecare de câte 500 de lei, pentru tot atâți studenți care locuiesc în Sectorul 5.

Primarul Sectorului 5, Daniel Florea, a dezvăluit și unde ajung banii proveniți de la contribuabilii din sector. „În momentul de față, colectarea de impozite și taxe la nivelul Primăriei Sector 5 asigură aproape 25 la sută din bugetul local al primăriei. Este un capital foarte important pe care îl folosim, exclusiv, în interesul cetățenilor pentru că, și trebuie spus acest lucru, banii rezultați din plata de către contribuabili a taxelor și impozitelor merg într-o singură direcție; cea a programelor pe care le-am implentat în premieră absolută la nivel de România. Suntem pionieri în mai multe domenii. Iar unul dintre ele, căruia i-am acordat o importanță specială, se referă la dezvoltarea infrastructurii educaționale. Când am venit la conducerea instituției și am vorbit prima oară de intenția de a consolida sistemul educațional la nivelul sectorului, mi s-a răspuns că a construi pe educație în sectorul cinci este ca și cum ai construi pe nisip. Am demonstrat că nu e deloc așa”, a mai afirmat primarul Daniel Florea.

Sursă: Capital.ro