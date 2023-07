Bărbat, la un pas de moarte după ce a fost ciupit de un purice. Cum a fost posibil să își piardă mâinile și picioarele

Un bărbat în vârstă de 35 de ani s-a aflat la un pas de moarte după ce a fost ciupit de un purice. Momentan, el se află în stare critică la Terapie Intensivă, luptându-se cu o maladie periculoasă. Ce avertizează specialiștii.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY