Ea este bătrânica din Cluj care muncește ore în șir împletind brățări pe care le vinde cu câțiva bănuți. Este văduvă și nu are altă sursă de venit. Ce le transmite oamenilor

Ea e bunica Elisabeta. La anii dânsei, bătrânica stă ore la rând să înșire mărgele și apoi bate străzile Clujului să le vândă pe câțiva leuți. O femeie care muncește non-stop pentru a avea bani de o pâine. O poveste de viață care a topit inimile românilor

,,- Domnisoara, hai vezi daca iti place oarecare de aici.

- Dumneavoastra le faceti?

- Io le fac, scumpa, cine sa le faca.. Is vaduva, stau numa singura.

- Da' cat munciti pe una de asta?

- Apai cateva ceasuri bune. Cum ii zua mai scurta mere mai greu, ca ma lasa si vederea. Intr-o vreme merea mai repede.

- Si cu cat le dati?

- 10 lei, scumpa. Asta-i de pus pe langa gat si asta la mana. 20 laolalta. Is facute cu ata tare, nu-s facute orisicum, ia vezi.. Nu se rup repede.

- Da' cumpara lumea?

- Nu prea, domnisoara, ca amu is alte vremuri..

- Buni, ma lasati sa va fac o poza sa va pun pe internet? Poate poate aveti vanzare mai buna.

- Pa internet?? Ai de mine, domnisoara, ce sa caut io acolo.. Faceti dara, numa sa nu dau de bai..''

Ea e bunica Elisabeta. La anii dânsei, bătrânica stă ore la rând să înșire mărgele și apoi bate străzile Clujului să le vândă pe câțiva leuți. Dacă aveți drum prin Piața Marăști sau prin Centru și o vedeti, poate cumpărati de la ea o brățară sau "un zgardan". Și spuneț-i că ați văzut-o pe internet, să vedeți cum vă zâmbește!

Sursă: facebook Alexandra Dorca