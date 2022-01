Bebeluș, găsit abandonat pe marginea drumului, pe cutii de ouă. Cum se simte după ce a stat ore bune la -20 de grade

Nou născutul a fost găsit de cinci adolescenți, care au fost curioși să verifice ce ascund mai multe cutii de ouă găsite lângă satul Sosnovka, Novosibirsk.

Imediat ce și-au dat seama că acolo se află un copilaș, i-au alertat pe părinții lor, care au transportat nou-născutul la spital, acolo unde medicii i-au acordat primele îngrijiri.

Cadrele medicale au găsit că fetița se afla într-o stare bună și au alertat autoritățile, care au plecat în căutarea mamei. Aceștia au deschis și o anchetă pentru tentativă de omor asupra unui minor.

Părinții unuia dintre adolescenții care au găsit copilul doresc să-l adopte, dar trebuie să aștepte până când rudele vor fi găsite.

Vorbind cu jurnaliștii de la ziarul rus NGS, tatăl unuia dintre adolescenți, Dmitri Litvinov, a spus că cei cinci prieteni au ieșit la plimbare în ziua de Crăciun.

„Era deja întuneric, și-au aprins lanternele de la telefon și se uitau la ce era în cutie”, a spus domnul Litvinov, conform BBC.

Înăuntru era o fetiță rămasă cu o pătură subțire și un biberon, a mai adăugat el.

El și soția sa Anna au fost chemați la fața locului de fiul lor, Renat. Au dus copilul cu mașina la un spital din oraș.

Teama era că fetița, despre care se crede că avea aproximativ trei zile când a fost găsită, ar fi suferit degerături și nu ar putea supraviețui.

La sosirea la spital, un medic a examinat rapid copilul și l-a încălzit frecându-i ușor brațele și picioarele, se arată într-un comunicat al autorităților. Atunci, pielea micuței a devenit roz și s-a constatat că este sănătoasă. Ulterior a fost transferată la un spital de copii unde este acum îngrijită.

Vorbind cu NGS, doamna Litvinova a spus că ea și mulți dintre membrii personalului spitalului au plâns când au auzit că copilul este sănătos.

Cuplul, care are deja trei băieți, își dorește acum să adopte copilul. Dar trebuie mai întâi să aștepte pentru a afla dacă rudele copilului pot fi găsite.

NGS relatează că, dacă rudele nu sunt găsite, noii părinți trebuie să adune documente și să urmeze cursuri speciale înainte de a li se permite să facă o adopție.

