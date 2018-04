Bucureștiul, capitala modei! Sute de modele au defilat pe podiumul de la Bucharest Fashion Week

Cel mai important eveniment de modă din România a debutat aseară. Iar modelele care au urcat pe podium au dat şi de data aceasta tonul pentru tendinţele anului în modă, dar şi în machiaj. Ajutate de tranierii Intact Make-up Academy.

Naturaletea, simplitatea si profunzimea sunt tendintele anului in make-up. Si nu doar daca vorbim de cel de scena, ci si in cazul machiajului de zi sau de seara. Secretele le-am aflat de la Georgiana Gheară, trainerul Intact Make-up Academy - care a pregatit modelele ce au defilat pe podiumul de la Bucharest Fashion Week.

„Nuanta rujului trebuie sa fie foarte naturala. Culori carnoase foarte proaspete pentru un aspect puternic hidratat. Nu mai folosit atat de mult rujurile mate. Ne intereseaza foarte mult sa dam volum buzelor. Ochii merita si ei toata atentia. Pentru ca toate privirile se indreapta catre ei” , ne-a sfătuit Georgiana.

Si machiajul ochilor in acest an trebuie sa fie cat mai natural. Specialistii recomanda ca ochii sa fie puternic evidentiati. Stilul Brigitte Bardot. Poate mai mulr ochii, mai putin buzele. Mergem iar pe stilul de glam, foarte natural dar in acelasi timp shiny. Totusi sa lucreasa si sa fie proaspat. Asta ne intereseaza, un look foarte proaspat

Şi dacă credeaţi că secretele unui machiaj de star sunt rezervate doar celor obişnuiţi cu podiumul, să ştiţi că ele pot fi la îndemâna oricui. Cursurile Intact Makeup Academy sunt ţinute de traineri cu experientă de peste 20 de ani in machiajul profesional, de spectacol sau de televiziune.