Călin Popeacu Tăriceanu: „Guvernul Orban nu are vreun apetit pentru a testa românii”

2. Nu au reusit pana acum sa testeze nici macar personalul medical (aprox 200.000 persoane) care a fost trimis la lupta fara echipamente de protectie.

3. Nu au fost testate zonele de focar declarat (Suceava, Arad, Tandarei) unde traiesc, de asemenea, aproape 300.000 de persoane.

4. Recunosc sau nu autoritatile, toti stim ca peste 500.000 de romani s-au intors in tara din zone fierbinti si multi dintre ei s-au dus in mediul rural unde masurile de izolare la domiciliu au fost luate in gluma. Nu s-a testat nimic in aceste zone.

In general guvernul Orban nu are vreun apetit pentru a testa romanii. In Romania se testeaza 1876 persoane dintr-un million in vreme ce in Spania se fac 7593 teste la milionul de locuitori si in Italia 10.252 teste la 1 milion de locuitori.