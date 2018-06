Speranță pentru 10 bolnavi de cancer de piele în formă avansată. Ce ajutor vor primi

O echipă de medici români va opera, sub îndrumarea mai multor medici americani, marţi şi miercuri, 10 pacienţi cu forme avansate de cancer de piele - carcinoame multiple faciale sau tumori cu evoluţie gravă. Intervențiile vor fi realizate prin tehnica Mohs în cadrul Centrului Dr. Leventer, 70% din costurile acestora fiind suportate de unitatea medicală.

Tehnica Mohs are o rată mare de vindecare, potrivit Agerpres.



Medici români care vor face operaţiile sunt dr. Mihaela Leventer, Tiberiu Tebeică - medic specialist anatomie patologică și Anca Stanciu - medic specialist dermatolog.



Echipa de medici americani este formată din dr. Glenn D. Goldman - dermatolog la Universitatea din Vermont şi director al Programului pentru rezidenţi în dermatologie şi profesor la Colegiul de Medicină Larner al Universităţii din Vermont, dr. Vanessa Lichon - care practică chirurgia Mohs la un centru privat din SUA, dr. Sheethal Mehta - director of Mohs Micrographic and Dermatologic Surgery la Rush University Medical Center din Chicago.



Medicul Mihaela Leventer a afirmat luni, într-o conferinţă de presă, că la nivel european a crescut numărul persoanelor diagnosticate cu cancer de piele, însă România se confruntă cu un viciu de raportare a acestui tip de cancer.



„Nu este menţionat în codurile de boală, nu se face o diferenţă între melanom şi alte cancere de piele, deci avem codificare greşită. În afară de acest lucru, între momentul internării în spital şi momentul în care vine raportul histopatologic care certifică diagnosticul poate să treacă 3-4 săptămâni şi nimeni nu completează datele de internare cu cele de laborator. Atunci, cancerele de piele de tratează sub alte diagnostice. De exemplu leziune ulcerată, leziune supra-infectată, alte boli ale pielii, fără să existe o raportare exactă şi de aici viciul de tratament. Fiecare face ce crede, ce ştie. Cancerul de piele se dezvoltă la vedere, se dezvoltă unitar. Scoasă integral tumora cu toate rădăcinile poate să fie vindecat", a declarat medicul.



Potrivit acestuia, costul intervenţiilor în cadrul centrului este de 1.000 - 2.000 de euro.



„Costurile încep de la 4.600 lei şi cu cât este mai extinsă tumora şi necesită mai multe investigaţie, deci o altă etapă şi încă o etapă, se mai adaugă 1.300 lei. În general în jur de 1.000-2.000 de euro, dar costul real este undeva mai sus. Dacă s-ar face aceeaşi intervenţie în ţări europene se pot ridica costurile şi la 10.000 de euro", a arătat Mihaela Leventer.



Leventer a spus că procedura Mohs este practicată în SUA de 60 de ani, iar în Europa de peste 40 de ani. Conform specialiştilor, microchirurgia Mohs este cea mai avansată şi sigură metodă de tratament a cancerului de piele.



Totodată, Mohs este o metodă chirurgicală de îndepărtare în straturi a tumorilor maligne cutanate examinând ţesutul la microscop în timpul operaţiei pentru a stabili dacă s-a atins zona de ţesut sănătos.



Diagnosticul la microscop desfăşurat în timp real permite curăţarea celulelor canceroase în mod eficient, păstrând ţesutul sănătos intact, potrivit specialiştilor.



Dintre carcinoame, cele bazocelulare şi spinocelulare sunt tratate cel mai eficient prin metoda Mohs. Metoda poartă numele doctorului american Frederic Mohs. Primele operaţii în România prin această metodă au fost făcute în cadrul Centrului Dr. Leventer.