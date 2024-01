Când îți poți lua zilele de concediu restante. Cât timp sunt valabile zilele rămase din anul anterior

La fiecare început de an, apar discuții despre concediul de odihnă. Mulți angajați nici nu apucă să își ia zilele de concediu asigurate de lege într-un an, așa că rămân cu acestea în plus. Iată cât timp sunt valabile zilele rămase din anul anterior și până când te poți bucura de ele.



Publicat: Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 13:16 | Actualizat Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 14:51 Autor: Redacție a1.ro Publicat: Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 13:16 | Actualizat Miercuri, 24 Ianuarie 2024, 14:51

Ce se întâmplă cu zilele de concediu neluate până la sfârșitul anului. Cum le poți recupera | Shutterstock

Majoritatea angajaților cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată beneficiază de un număr de 20 de zile de concediu de odihnă, potrivit legii. La aceasta se mai adaugă câte o zi la fiecare cinci ani de muncă, așa cum stipulează Codul Muncii. Astefl, agajații din România cu o vechime mai mare pot ajunge până la 23 sau chiar 25 de zile de concediu de odihnă. Cu toate acestea, mulți dintre ei nu apucă să își ia liber nici măcar în zilele puse la dispoziție de lege. Vestea bună este că dacă mai ai câteva rămase restante din anul anterior, le poți lua în plus față de cele aferente anului în curs. Ce se întâmplă cu zilele de concediu neluate până la sfârșitul anului. Cum le poți recupera Conform legii, zilele de concediu neluate în anul anterior, pot fi luate în decurs de 18 luni de la începutul noului an. Astfel, anagajații care nu și-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihnă în 2022, poți cere angajatorului să ți le acorde până la jumătatea anului în curs. Zilele de concediu nelaute din 2023 pot fi recuperate până în 2025 inclusiv. Concret, dacă mai ai 5 zile de concediu de odihnă rămsase din 2022, le poți lua până la finalul lunii iunie, anul acesta. Dacă zilele de concediu neluate sunt din 2023, le poți solicita atât în anul 2024, cât și în primele 6 luni din 2025, până la 30 iunie 2025. Citește și: Încă 3 zile libere în 2024! Cine beneficiază de acestea și de ce s-a luat această decizie Ce spune legea despre zilele de concediu restante Așa cum este stipulat în articolul 144 din Codul Muncii, dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor, adică este obligatoriu. De asemenea, anagajatul primește același salariu ca într-o lună obișnuită de muncă. Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări. În plus, sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual. Art. 144 (1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări. Pot fi compensate cu bani zilele de concediu neluate? Ce spune Codul Muncii Fiecare angajat ar trebui să își țină evidența zilelor de concediu luate sau rămase într-un an, din totalul de 20, asigurate de lege. În caz contrar, însă, te poți adresa departamentului de Resurse Umane care îți va comunica situația zilelor de concediu de odihnă. De asemenea, este important de știut că, în România, zilele de concediu de odihnă neefectuate nu pot fi compensate în bani sau alte beneficii, decât cu o singură condiție. Potrivit art 146 din Codului Muncii, „compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă”. Citește și: Topul celor mai bine plătite joburi din România. Domeniile în care angajații încasează cele mai mari salarii Art. 146. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil. (3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul. (4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă. Anul acesta, angajații români beneficiază de alte 17 zile de libere naționale, dintre care doar 10 pică în timpul săptămânii de lucru. Vezi aici CALENDARUL ZILELOR LIBERE în 2024. Minivacanță de 6 zile pentru români, după ziua liberă de Unirea Principatelor. Calendarul vacanțelor 2024... Pacienții care se prezintă la camera de gardă o să fie buni de plată. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care nu v...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Despre avere, afaceri de familie și lupte pentru putere în serialul Promised Land ▶️ disponibil integral în AntenaPLAY