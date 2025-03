De ce nu are Andrew Tate prietene femei. Despre ce vorbește cu "tovarășii" lui, când iese în oraș

Controversatul Andrew Tate a acordat un interviu în exclusivitate lui Mircea Badea. Acesta a oferit câteva detalii despre viața lui privată, inclusiv despre prieteniile pe care le are și ce vorbește când iese în oraș cu amicii lui.

Andrew Tate a devenit cunoscut pe internet prin postări și videoclipuri virale, în care exprimă opinii considerate misogine, toxice sau provocatoare.

El promovează un stil de viață opulent, succes financiar și o imagine de „bărbat alfa”. Tate susține frecvent că bărbații ar trebui să fie dominanți, puternici, bogați și să dețină controlul în relații. Consideră că femeile ar trebui să fie supuse și să se ocupe de casă și familie. Mai mult decât atât, este un critic vocal al feminismului modern și susține că emanciparea femeii ar fi dăunat societății. Aceste idei i-au adus multiple acuzații de misoginie.

De asemenea, Tate promovează ideea că un bărbat trebuie să fie „propria lui autoritate” și să nu depindă de un job obișnuit. Îi încurajează pe tineri să înceapă afaceri online și să evite „sistemul”, pe care îl consideră corupt.

În acest context, Mircea Badea l-a întrebat despre ce discută când se întâlnește cu prietenii lui și ce rol joacă aspectele culturale în viața lui de zi cu zi.

"Când te întâlnești cu prietenii tăi, prieteni bărbați, pentru că ai spus că te întâlnești doar cu prieteni bărbați... (...) despre ce vorbești cu ei? Numai bani și succes și flotări?", l-a întrebat Mircea Badea.

"Nu am nicio prietenă femeie. Și nu, nu numai. O gamă variată de lucruri. Depinde cu ce prieten mă întâlnesc. Dar, vreau să spun că prietenii mei sunt oameni capabili. Avem interese similare. Deci, suntem foarte interesați de multe lucruri;toate orientate politic sau financiar sau fitness sau antrenament sau box sau mașini sau orice facem... Suntem interesați de aceste lucruri și ne place să vorbim despre ele", a specificat Andrew Tate.

"Operă?", a intervenit Mircea Badea.

"Nu... Vorbim pe larg despre istorie. Și cultura este, evident, o mare parte din asta. Deci vorbim despre istorie tot timpul. Dar obiectivul principal pentru mine în grupul meu de prieteni, încă o dată, nu este să fiu fericit. Nu am prieteni cu care să râd. Nu am prieteni cu care să zâmbesc și să fiu fericit. Am prieteni ca să le pot fi de folos și ei să-mi fie mie de folos", a explicat Tate.

În trecut, cel mai mare dintre frații Tate a mai abordat tema prieteniilor dintre bărbați și cum ar trebui să fie ele. A precizat că prietenia masculină autentică trebuie să fie loială, solidă și bazată pe respect și putere reciprocă.

El susține ideea că „adevărații bărbați” trebuie să aibă un cerc restrâns de prieteni în care să se sprijine, dar și să se provoace reciproc să devină mai buni. Prietenii buni, în viziunea lui Tate:

Nu se plâng și nu caută compasiune;

Se motivează unul pe celălalt spre succes, bani, influență și putere;

Se susțin necondiționat, mai ales în fața adversității sau conflictelor externe;

Trăiesc un stil de viață similar, cu aceleași valori de ambiție, disciplină și control.

Tate mai spune adesea că bărbații au nevoie unii de ceilalți pentru a deveni mai buni și pentru a nu cădea în apatie sau slăbiciune, dar consideră că aceste legături trebuie să fie construite pe respect și merit, nu pe emoționalitate sau vulnerabilitate.

În esență, prieteniile între bărbați, pentru el, sunt ca o frăție de războinici, nu ca niște relații bazate pe susținere emoțională sau confesiuni — aspect pe care l-a asociat cu slăbiciunea.