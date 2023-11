Cât a ajuns să coste kilogramul de carne de porc, acum, înainte de decembrie. La ce să te aștepți pentru Crăciunul din acest an

Anul 2023 a trecut cât ai clipi din ochi și suntem cu un pas mai aproape de sărbătorile de iarnă. Ne aflăm deja la sfrâșitul lunii noiembrie și pregătirile au început în gospodăriile românilor, produsele de pe listele gospodinelor se adună, iar între ele regăsim și nelipsita carne de porc. Cât a ajuns să coste kilogramul de porc, dar un porc viu!? Află în rândurile de mai jos ce cheltuieli te așteaptă.

Carnea de porc este nelipsită de pe mesele românilor în fiecare an și nu doar de pe mesele de sărbătoare, ci din curțile lor. La țară, gospodarii aleg să-și crească propriul porc pentru a evita aglomerațiile din piețe și prețurile fluctuante de la o tarabă la alta.

Pentru cei care și-au cumpărat deja din primăvară nu mai este deloc un stres pentru achiziționarea cărnii, însă pentru cei care nu au sau locuiesc la oraș și nu au rude de la care să primească sau să cumpere, vuietul piețelor le este familiar.

Kilogramul de porc este scump și în acest an, producătorii nu lasă prețurile mai jos, pentru că, spun ei, investesc mult să îi crească, iar acum, cu noile reguli impuse de DSVSA, prin care nu au voie să vândă fără avizul medicului veterinar, nu fac niciun compromis când vine vorba de bani!

Cu cât se vinde kilogramul de carne de porc și porcul viu

Naratiunea.ro relatează că produsele tradiționale de pe mesele românilor vor înregistra o creștere de preț în perioada iernii, marcând cele mai scumpe sărbători din ultimii 30 de ani. Acceași sursă menționează că producătorii au confirmat deja o creștere de până la 15% înainte de sărbători, care va afecta nu doar prețul cărnii de porc, ci și al produselor de bază precum făina, uleiul, zahărul și diversele bunătăți pe care le avem în meniul de Crăciun.

Carnea de porc ar putea deveni cu 20% mai scumpă în timpul sezonului de iarnă, comparativ cu anul anterior, când se găsea între 15 și 20 de lei pe kilogram, acum prețul actual nu coboară sub 25 de lei pe kilogram.

Conform informațiilor furnizate de Romania TV, carnea de porc se comercializează cu prețuri cuprinse între 25 și 35 de lei per kilogram. Cele mai mari prețuri se înregistrează, însă, pentru porcii din rasa Mangalița.

De exemplu, în județul Gorj, crescătorii de porci și-au prezentat deja ofertele pentru piață. Un purcel în vârstă de 6 săptămâni poate fi achiziționat la un preț cuprins între 450 și 600 de lei, în timp ce porcii cu o greutate de 70-80 de kilograme variază între 1.400 și 1.600 de lei. Pentru porcii cu o greutate de peste 150 de kilograme, prețul se află între 14 și 16 lei per kilogram.

Prețul porcilor pornește de la 15 lei per kilogram în viu și poate ajunge până la 20 de lei per kilogram. Carnea de porc din rasa Mangalița este cea mai costisitoare atunci când este cumpărată în viu sau sub formă de carcasă direct de la ferme. Prețul pentru porci Mangalița ajunge la 30 de lei per kilogram în viu și 35 de lei per kilogram pentru carcasă, conform informațiilor disponibile pe site-urile specializate, menționează aceeași sursă.

Delicatesele de la porc sunt șoriciul și slănina, care dacă altă dată puteau fi cumpărate la prețuri ce nu puneau presiune pe buzunar, în prezent românii se uită de două ori! Ele pot fi găsite la carmangerii sau în supermarketuri, însă nu mulți se aruncă să le cumpere chiar acum pentru că așteaptă luna decembrie.

