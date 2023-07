Câți bani primește de la stat femeia cu cea mai mică pensie din țară. Are o facultate și a muncit peste 20 de ani!

Nu mai este un secret faptul că mulți pensionari din România au venituri la limita subzistenței, mulți dintre aceștia trăind de pe-o zi pe alta. O femeie în vârstă de 68 de ani rabdă în fiecare zi de foame după ce statul român îi oferă drept pensie o sumă infimă, pe care mulți dintre noi o cheltuim pe o masă în oraș. Informația care a revoltat o Românie întreagă.

Nestorescu Cecilia Daniela primește ca pensie suma de 135 de lei pe lună, după 20 de ani de muncă. Femeia are 68 de ani și trăiește în Zimnicea, județul Teleorman. Aceasta se luptă în fiecare zi să își drămuiască puținul și trăiește umilința de a răbda de foame. În plus, are probleme de sănătate pentru care îi este necesar un tratament.

În România, cea mai mică pensie o primește o femeie din Teleorman. Bătrâna are 68 de ani și - atenție!- are studii superioare, fiind absolventă de facultate. În fiecare lună, aceasta este nevoită să trăiască dintr-o sumă inifmă, pe care mulți dintre noi o cheltuim, fără să de dăm seama, pe o masă la restaurant sau pe lucruri de care nu avem cu adevărată nevoie.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY