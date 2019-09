Noi imagini cu dinții găsiți în butoiul lui Dincă: „Doar din șapte dinți a rezultat ADN-UL Alexandrei. Restul fragmentelor osoase erau prea deteriorate”

Rezultatele anunţate de INML confirmă, din păcate, faptul că Alexandra Măceșanu a fost ucisă de Gheorghe Dincă în curtea lui. Dinţii găsiți de anchetatori în butoiul din curtea inculpatului aparțin adolescentei de 15 ani.

Jurnalista Adina Anghelescu a comentat pentru Antena 3 rezultatele Institutului Naţional de Medicină Legală, arătând că ADN-ul a putut fi extras din numai şapte dinţi, restul de dinţi şi fragmente osoase fiind prea deteriorate.

„Eu am spus că așa cum a ieșit inițial ADN-ul, așa va și rămâne, din păcate. Aceste teste sunt stricte și clare. Cu astfel de rezultate nu te joci. În ceea ce privește expertiza, ea a fost făcută pe mai multe fragmente osoase și doar din șapte dinți a putut rezulta ADN-ul. Ceilalți dinți și fragmente osoase erau mult prea deteriorate. Ce pot să vă mai spun este că în planșa pe care am trimis-o sunt 25 de dinți. În presă și pe internet, planșa care a apărut are 23 de dinți. Se pare că, de fapt, sunt 25, numai că în acea planșă au fost înghesuiți cumva trei dinți.

Apoi, această expertiză finală va cuprinde nu numai aceste elemente, se va corobora rezultatul preliminar cu toate celelalte rezultate, care pe parcurs vor evidenția etapizat prin reșantionare, adică și celelalte fragmente trimise la IML vor fi luate rând pe rând și se va spune la fiecare prin ce etape s-a trecut. Se va corobora și cu expertiza antropologică, care ne-a spus încă de la început că e vorba de un copil în vârstă de 15-17 ani și se va corobora și cu probele de sânge și firele de păr găsite în casă, unele aparținând Alexandrei, altele aparținând Luizei”, a precizat Adina Anghelescu.