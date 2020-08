Gheorghe Dincă își folosește soția ca să scape de închisoare! Ce lovitură a pregătit criminalul de la Caracal

citește și: Gheorghe Dincă a fost mutilat și violat în închisoare! Soția a fost chemată de urgență

Bărbatul spune că Elena Dincă a rămas pe drumuri de când oamenii legii au pus sechestru pe bunuri și conturi. Acum, Gheorghe Dincă cere să fie arestat la domiciliu și să fie ridicat sechestrul.

Gheorghe Dincă și soția sa, Elena

„Pentru ca i s-a respins cererea de eliberare condiționată, acum cere arest la domiciliu și ridicarea sechestrului de pe bunuri și conturi. In cererea sa, el spune ca soția a rămas pe drumuri, din cauza faptului ca i s-au luat toate imobilele. Șotia nu are acces nici la bani, deoarece si conturile comune sunt blocate. El susține ca Elena Dinca nu muncește și nu are nicio sursa de venit, e vai de mama ei.”, arată anumite surse dni anchetă.