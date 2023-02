Ce a apărut pe cer în Bursa, la finalul lunii ianuarie, înainte de cutremurele devastatoare din Turcia. Imaginile sunt virale

Dar formațiunea cu nuanțe portocalii, despre care privitorii credeau că semăna cu o farfurie zburătoare, nu era un fenomen care să aibă neapărat legătură cu un seism. Iată care este explicația pentru norul portocaliu de pe cerul orașului Bursa pe 19 ianuarie 2023 și care a făcut furori în social media.

Ei bine, formațiunea de pe cer se numește nor lenticular. Este un nor staționar care se poate forma în apropierea unei zone de munți înalți. Bursa se află în nord-vestul Turciei, la poalele Muntelui Uludag, lângă Marea Marmara.

Norul oval, cu inele duble, a stat deasupra orașului timp de aproximativ o oră înainte de a se risipi, a raportat agenția Anadolu.

Are they out there? 👽 Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE