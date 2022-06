Ce a mărturisit Sorin Oprescu după ce a fost eliberat din arestul din Grecia. „Nu am fugit nicăieri”

Sorin Oprescu a fost eliberat din închisoare, până la următorul termen de judecată, în schimbul a 5.000 de euro cauțiune. Decizia eliberării pe cauțiune a fost luată în urma unei ședințe de 6 ore, în care au fost audiați martori din România care au vorbit despre condițiile de detenție din țară. În fața autorităților elene s-au aflat fiul lui Sorin Oprescu, dar și avocatul care a declarat că judecata din România ar fi fost nedreaptă și că Sorin Oprescu nu ar trebui să fie extrădat.

Fostul primar al Capitalei, acuzat de luare de mită, constituire de grup criminal organizat și abuz în serviciu a primit pedeapsa de 10 ani şi 8 luni de închisoare, potrivit deciziei judecătorilor de pe 13 mai 2022. Ulterior, fostul edil a fost găsit de Interpol în Grecia și reținut în statul elen.

Ce a declarat Sorin Oprescu, după ieșirea din închisoare: „Nu vreau să mor”

După ce a ieșit din închisoare Sorin Oprescu a declarat pentru Antena 3 că se consideră nevinovat.

„Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.

Nu vreau să mor. Eu vreau să trăiesc măcar până în momentul în care pot să demonstrez că nu sunt vinovat şi nu am făcut altceva decât să plătesc din punct de vedere politic anii 2015 şi zăpăceala furibundă încât să dispară tot ce înseamnă clasa politică la momentul respectiv.

Este o modalitate pe care eu nu o să o pot să o înțeleg, este o modalitate nemernică să poţi să acuzi oamenii de lucruri pe care nu le-au făcut.

Sorin Oprescu a afirmat că intenția lui nu a fost aceea de a fugi din țară din cauza deciziei magistraților, ci se afla în Grecia pentru că își dorea să se stabilească acolo.

Eu nu am fugit nicăieri. Eram aici (în Grecia – n.red.), îmi făceam visul de o viaţă întreagă că atunci când o să ies la pensie o să pot să-mi petrec liniștit zilele pe care le mai am, câte Dumnezeu or fi ele, dar în liniște şi într-o sănătate aparentă, că toţi ne aflăm într-o stare de sănătate aparentă.

Sorin Oprescu a spus că se afla în apartamentul închiriat din Grecia, când a fost găsit de autorități și arestat.

„Eram acasă în apartamentul pe care l-am închiriat. Îmi definitivam formele de rezidență începute în urmă cu 6 luni. M-au găsit acasă. Nu m-am ascuns, nu am fugit. Cum să fug? Pentru ce, când tot procesul a fost o mascaradă? Am trăit cu speranța că poate într-adevăr se dorește să se afle adevărul”, a spus Sorin Oprescu, pentru sursa menționată anterior

