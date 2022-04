Ce au făcut niște refugiate din Ucraina, imediat după ce au ajuns în România. Mii de români au reacționat imediat

În ultima perioadă, tot mai mulți refugiați ucraineni au trecut granițele țării noastre, pentru a scăpa din calea războiului. Unii aleg doar să tranziteze țara noastră, în timp ce alții rămân aici, sperând că își vor reface viețile. Niște refugiate însă au făcut ceva complet neașteptat și întreaga poveste a ajuns pe internet și a stârnit numeroase reacții.

Conflictul declanșat de Rusia în Ucraina a dus, în mod inevitabil, la apariția unui val mare de refugiați. O parte dintre cei care au ales să fugă de pericol au ales să treacă granițele României, unii doar în tranzit, alții alegând să rămână aici până găsesc transport, cazare, un loc de muncă sau până la rezolvarea conflictului din Ucraina.

Foarte mulți români și-au pus la dispoziție casele pentru a oferi astfel cazare gratuită refugiaților, dar au fost și persoane care au donat bani, haine, obiecte de igienă, jucării și multe altele.

Pe Facebook, în cadrul unui grup dedicat ajutorătii refugiaților ucraineni din țara noastră, un român a făcut o dezvăluire surprinzătoare. Omul a arătat ce gest complet neașteptat au făcut niște refugiate din Ucraina, la scurt timp după ce au ajuns în România.

Femeile au venit în țara noastră și au fost extrem de recunoscătoare pentru ajutorul primit de la diferiți români. Totuși, acestea au dorit să câștige niște bani ca să „nu fie o povară” pentru cei care au sărit în ajutorul lor și au făcut ceva complet neașteptat: s-au apucat de gătit vareniki, cunoscuți la noi sub numele de colțunași.

Cineva le-a pus la dispoziție o bucătărie și toate cele necesare și, după ce și-au făcut o pagină de Facebook, refugiatele din Ucraina s-au apucat de făcut vareniki. În mod surprinzător, comenzile au început să curgă și au devenit din ce în ce mai multe la număr.

„S-a întâmplat că a trebuit să ne părăsim casa pentru o vreme (sperăm că nu pentru mult timp). Vă mulțumim pentru primirea călduroasă în România. Probabil că nu vom înceta să vă mulțumim. Dar nu vrem să fim o povară pentru cetățenii români de rând. Prin urmare, am decis să gătim și să vindem găluște ucrainene foarte gustoase. Sperăm să vă placă și dumneavoastră”, a fost mesajul publicat la mijlocul lunii martie de către femeile din Ucraina.

Acum însă, acestea au decis să se întoarcă în țara lor, chiar dacă războiul nu s-a terminat. Mulți români s-au rugat de ele să rămână în România și să continue micuța afacere cu vareniki, dar refugiatele au explicat faptul că nicio afacere, oricât de înfloritoare, nu merită mai mult decât sentimentul de a fi alături de familie și cei dragi, așa că au decis să se întoarcă la rudele lor din Ucraina, ca să le fie alături.

