Ce avere are Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui. Este în arest preventiv, după ce a fost prins în flagrant de DNA luând mită

Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de DNA luând mită de peste 1 milion de lei. Cea mai recentă declarație de avere a acestuia spune că anul trecut a primit venituri ca preşedinte de Consiliu Județean, venituri din pensie şi indemnizaţie de la Parlament pentru limită de vârstă, totalizând 330.000 de lei.

Dumitru Buzatu conduce județul Vaslui de 30 de ani. În cea mai săracă zonă din țară președintele Cj Vasului a făcut, totuși, avere: are 10 terenuri, 5 case, 2 mașini și o ambarcațiune. Are acțiuni la o societate, iar în conturi, în jur de 100.000 de lei, potrivit observatornews.ro

În declarația de avere a lui Dumitru Buzatu scrie că deține mai multe terenuri în localitatea Zapodeni, din Judeţul Vaslui, achiziţionate în 2018: 33.614 metri pătraţi de teren agricol, 708 metri pătraţi încadraţi la ”alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil” şi 709 metri pătraţi de teren intravilan, la modul de dobândire fiind trecută menţiunea ”altele”, potrivit news.ro.

Ce avere deține Dumitru Buzatu

Dumitru Buzatu mai deţine proprietăţi imobiliare în judeţul Suceava, la Şaru Dornei - peste 60.000 de metri pătraţi de teren agricol, mari suprafeţe de pădure, cumpărate în anii 2008 şi 2018, unele deţinute în co-proprietate.

În declarația de avere mai scrie că baronul mai are 1000 de metri pătraţi de teren agricol şi 580 de metri pătraţi de teren intravilan, în localitatea Ştefan cel Mare, din judeţul Vaslui, însă la modul de dobândire a terenurilor este trecută menţiunea ”altele”.

Buzatu mai are cinci construcţii în Zapodeni, cele mai mari având 520 de metri pătraţi, 386 de metri pătraţi şi 196 de metri pătraţi, iar celelalte fiind sub 100 de metri pătraţi. Deține are un autoturism Lada fabricat în 2008, o şalupă fabricată în 2010, o rulotă Buerstner tip 4752 din 1984 şi un Mercedes Benz din 1979.

El are trei conturi bancare în lei deschise în 2010 şi 2011, totalizând aproximativ 100.000 de lei şi o datorie de 205.202 lei, creditul fiind contractat în 2021 şi scadent în 2026.

În ultimul an fiscal, Dumitru Buzatu a încasat - 164.268 de lei reprezentând indemnizaţia de preşedinte de CJ, pensie pentru limită de vârstă de 95820 lei şi 73372 reprezentând ”indemnizaţie limită de vârstă” de la Parlamentul României, acestea totalizând 333.460 de lei.

Președintele CJ Vaslui a avut grijă și de fiul său, Tudor Buzatu, donându-i acestuia în 2022 un teren agricol, teren intravilan şi o casă de locuit.

Dumitru Buzatu, arestat preventiv, după ce a fost prins în flagrant luând mită

Tribunalul Vaslui a decis sâmbătă seara arestarea preventivă a preşedinteului Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu,

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului BUZATU DUMITRU, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită prev. de art. 6 şi art. 7 lit. a din legea 78/2000 rap. la art. 289 alin.1 C.pen, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 24.09.2023 până la 23.10.2023, inclusiv. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Constată că inculpatul a fost asistat de apărătorii aleşi Cu drept de contesta?ie în termen de 48 ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie, Serviciul Teritorial Iaşi. Pronunţată în Camera de consiliu, azi, 23.09.2023”, se arată în anunţul Tribunalului Vaslui.

