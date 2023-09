Ce sume a investit Dorian Popa în panourile lui Călin Donca, de pe casă. Imagini cu plățile: "Toate telefoanele sună închise"

Într-un vlog recent postat pe canalul său de Youtube, Dorian Popa a vorbit despre experiența sa cu Călin Donca și investiția pe care a făcut-o în panouri fotovoltaice de la firma acestuia. Dorian Popa a menționat că inițial l-a considerat pe Donca un prieten datorită modului în care acesta s-a purtat cu el și l-a impresionat cu stilul său de viață.

Dorian Popa a subliniat că a cumpărat panouri de la Călin Donca și a investit într-un parc de fotovoltaice. El a spus că nu poate confirma dacă acuzațiile aduse lui Călin Donca sunt adevărate sau nu, dar a fost îngrijorat de faptul că acesta, după ce a fost reținut de DNA i s-a prelungit detenția cu 29 de zile, ceea ce sugerează existența unor dovezi în cazul său.

Tot el a ținut să menționeze că legea prevede prezumția de nevinovăție, dar că a decis să vorbească despre această situație pentru a-și împărtăși perspectiva cu publicul său, simțindu-se dator cu o explicație după ce a vorbit despre investițiile sale la momentul respectiv.

Dorian Popa și cazul Călin Donca. Vloggerul a decis să cumpere și să investească în panouri fotovoltaice

“S-a creat un context pentru care vă datorez părerea mea, nu explicații, pentru că e doar o părere legat de domnul Călin Donca. Consider că l-am considerat și prieten pentru că atât de frumos s-a purtat cu mine și atât de frumos mi-a vorbit încât pot să consider că l-am avut drept prieten.

Acum, voi cei care sunteți mai maturi, din publicul ăsta de “copii” pe care îl am eu, înțelegeți voi dinozaurii, că în viață, de multe ori, cine îți e prieten e posibil să nu îți fie neapărat prieten și din păcate ești surprins și dezamăgit de oameni de la care nici nu te aștepți.

Conform facturilor pe care le vedeți acum pe ecran, mi-am achitat panourile voltaice de pe casa mea la domnul Călin Donca și a lui (...) (nota redacției: numele firmei de panouri solare), în urma recomandărilor unor apropiați. Nu o să vorbim nici de apropiați pentru că suntem aici să aruncăm în pietre cu nimeni.

Dar văzând că este în domeniul energiei de peste opt ani de zile, fraților - bă, peste opt ani de zile - în care ce crezi, justiția nu a găsit nimic. Bun, văzând că este de peste opt ani în domeniul energiei, este drept, lăsându-mă și eu un pic indus în eroare de faptul că am văzut pe platformele sociale o viață a unui om ce părea un afacerist de succes, am zis ok, vreau să eu panouri de la Călin Donca.

Vedeți facturile care confirmă faptul că el a primit bani de la mine pentru acele panouri fotovoltaice de pe casa mea. După cum vedeți sunt două tranșe (...) Pentru că în domeniul construcțiilor, după cum a învățat, se achită o parte în avans, adică jumătate și jumătate la sfârșitul lucrărilor”, a spus Dorian Popa Într-un nou vlog pe canalul său de Youtube.

Cât au costat panourile fotovoltaice cumpărate de Dorian Popa de la Călin Donca

Conform facturilor afișate pe vlog, Dorian Popa a virat pe data de 29.09.2022 către firma de panouri solare a lui Călin Donca suma de 37,600.00 lei, reprezentând prima tranșă, conform declarațiilor sale, ca mai apoi în data de 07.10.2022, fiind momentul când panourile au fost montate pe casă, reprezentând cea de-a doua tranșă care formează suma întreagă, valorând tot 37,600.00 lei. Totalul a fost de 75.200 de lei, adică 15.000 de euro.

“În total, 15.000 de euro, atât au costat panourile fotovoltaice de pe casa mea. Est dovedibil cu orice extras de cont pe care îl poți scoate din aplicația bancară pe care o am pe telefon, de acolo am extras și aceste facturi. Normal că nu puteam să vă pun tot extrasul din motive de confidențialitate, din motive de greșeli pe care le-am mai făcut în trecut când mi-ați văzut numerele de la card, facturile, buletinul și cine mai știe ce alt date.

Deci eu mi-am achitat aceste panouri și în timp ce se montau aceste panouri și am fuzionat, relaționat mai mult cu domnul Călin Donca, care mi-a și cerut câteva detalii despre viața de social media, pentru că mi-a zis “Vreau să-mi spui și tu mie câte ceva” după ce eu am adresat câteva întrebări de fotovoltaice, am relaționat, am simțit o oarecare chimie.

Atenție, nu știu încă dacă ceea ce se speculează este adevărat sau nu. Legea spune că trebuie să pleci de la prezumția de nevinovăție, însă singurul lucru care m-a speriat pe mine și m-a făcut să iau inițiativă pentru acest vlog, a fost că de la 24 de ore de arest, i s-a făcut extinderea la 29 de zile, ceea ce în accepțiunea mea înseamnă că, totuși, niște dovezi există.

(...) Mi s-a propus să investesc în ceea ce se dorea a fi un parc cu panouri fotovoltaice, lucru care nu apare în niciuna dintre acuzațiile ce se vehiculează în presă (...) nu vizează acele parcuri fotovoltaice unde unii oameni, și eu, adică noi mai mulți investitori, am băgat și noi un bănuț pe care l-am muncit. Nu m-am aruncat să investesc o sumă mare.”, a mai spus Dorian Popa.

Momentul în care abordează subiectul despre investițiile făcute în firma de panouri fotovoltaice a lui Călin Donca poate fi urmărit în vlogul de mai jos, începând cu minutul 37:26.

