Ce este de fapt coronavirusul? Medicul Virgil Musta, mesaj lămuritor pentru toată lumea: "Au înțeles greșit, creează probleme"

Ulterior, după ce numărul pacienţilor covid a început să scadă în zona noastră, am refăcut circuitele şi organizarea în aceste cinci clinici şi le-am repus la dispoziţia bolnavilor non-covid, care aveau (şi au) nevoie urgentă de îngrijire şi spitalizare (atât pe secţie, cât şi pe ATI) în specialităţile pe care le asigurăm, astfel că am păstrat doar în cadrul Clinicilor de Boli Infecţioase o zonă dedicată numai pacienţilor covid, care totaliza 50 paturi şi cinci paturi pe terapie intensivă.

Aşa se explică faptul că acum, această zonă dedicată Covid a devenit neîncăpătoare, atât pe secţie, cât şi pe ATI şi va trebui să reconfigurăm din nou circuitele şi organizarea şi să extindem din nou paturile de pe secţii şi de pe ATI dedicate numai Covid, fiind nevoiţi din nou să transferăm către alte spitale pacienţii internaţi cu alte afecţiuni.

Nu ne-am dori acest lucru, pentru că au de suferit în primul rând aceşti pacienţi. Dacă capacitatea de la noi va fi ocupată (situaţie pe care evident că nu ne-o dorim), vom avea nevoie de ajutor de la spitalele desemnate ca fiind de suport pentru pacienţi Covid (ex. Spitalul CFR sau chiar Spitalul Militar de campanie).

Între timp, de la începutul pandemiei, din donaţii sau cu ajutorul Primăriei din Timişoara am primit paturi şi aparatură suplimentară, cu care putem extinde capacitatea, inclusiv la ATI, numai că avem o mare problemă legată de spaţiul de amplasare, cât şi de lipsa personalului medical.

Încercăm în continuare să găsim soluţii la aceste probleme, optimizăm continuu şi schemele de tratament în funcţie de rezultatele observate de noi sau din colaborările cu alţi medici din România şi din afară.

Am conceput şi o platformă informatică dedicată, unică în România, pe care am folosit-o în spital pentru a ne ajuta să avem un management mult mai bun al pacienţilor covid în spital, iar acum şi în afara lui, încercăm să implementăm rapid şi soluţii de telemedicină între spitale, astfel încât să nu trebuiască să mutăm anumiţi pacienţi, cât şi alte măsuri punctuale care să ne ajute să fim mai pregătiţi decât am fost acum 3-4 luni.

Aşadar, încercăm să ne facem treaba, cât de bine putem, deşi nu e deloc uşor, din diverse motive. Cu toate aceste eforturi ale medicilor, eu sunt conştient că gestionarea cu succes acum şi pe mai departe a pandemiei depinde în ceea mai mare măsură de atitudinea responsabilă a majorităţii populaţiei.

Această atitudine ne-a salvat în primele luni şi ne va salva şi în continuare. Le mulţumesc tuturor celor care continuă să fie responsabili şi să înţeleagă corect situaţia în care ne aflăm, fără panică, fără exagerări, de orice natură.

Este în continuare un efort comun şi sunt convins că tot împreună vom reuşi!”, a transmis Virgil Musta.