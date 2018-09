Ce informatii trebuie sa stii despre traducerile autorizate si legalizate?

Atunci cand vorbim despre intocmirea unor traduceri care sa respecte anumite specificatii este important sa apelam la un birou specializat care sa aiba personal autorizat dedicat, cu o serie de cunostinte necesare, dar si experienta in domeniu.

Pe langa servicii de calitate livrate in timpul agreat, este esential ca biroul de traduceri sa aiba o arie de expertiza care sa cuprinda cat mai multe limbi de circulatie internationala si sa ofere cele mai bune solutii in raport cu tipul de serviciu solicitat.

In functie de domeniul de activitate, este important ca expertii traducatori sa isi respecte termenele de livrare, sa fie dedicati muncii pe care o intreprind, sa se documenteze din surse cate mai variate pentru obtinerea celor mai bune rezultate si sa managerieze eficient intregul parcurs care are in vedere o buna colaborare.

Traduceri autorizate si traduceri legalizate

Traducerea autorizata a unui act personal tipizat este gata de obicei in maximum o zi lucratoare, dar termenul poate sa difere in functie de o serie de factori precum: termene limita, disponibilitatea persoanelor autorizate. Daca traducerea autorizata este un tip de document ce se efectueaza de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei, traducerea legalizata o traducere autorizata care este legalizata la notar. In sens mai concret, adica de persoana care este desemnata sa certifice faptul ca atat semnatura cat si stampila prezente pe traducere apartin in mod real unui traducator autorizat.

Calitate si profesionalism pana in cel mai mic detaliu

Si intr-un astfel de domeniu, cel al traducerilor autorizate, respectiv legalizate, atentia trebuie sa fie centrata asupra clientului si nevoilor sale. Pornind de la aceasta premisa, lucrurile trebuie stabilite concret si coerent inca de la inceput de catre ambele parti.

Acest lucru ajuta la formarea experientei, a unei baze de date solide si nu in ultimul rand aduce o serie de beneficii la nivel de echipa si de societate. Asa cum aminteam anterior, angajatii unui birou de traduceri trebuie sa detina experienta in domeniu, sau mai precis practica pentru cele pentru mai vizate sectoare de activitate: economic, juridic, medicina si farmacie, tehnic, politic si chiar literar.

Traducatorul este liantul dintre doua limbi, asadar totul reprezinta o provocare: de la primul cuvant si pana la ultima propozitie care trebuie sa isi ia sensul dorit. Indiferent ca este vorba despre un act constitutiv al unei societati comerciale, un acord de colaborare, un contract de prestari servicii,o fisa tehnica a unui produs sau interpretare a unui text literar corectitudinea informatiilor prezente este o conditie primordiala. Mai departe, mesajul trebuie transmis corect, fara erori din punct de vedere gramatical. Acesta nu trebuie sa fie fortat din cauza unor neconcordante de limbaj sau prin fraze care sa isi piarda din inteles in limba respectiva.

Desi la nivel general se considera ca traducerile in engleza sunt cele mai usoare datorita faptul ca limba este una intens uzitata, din punct de vedere gramatical lucrurile trebuie tratate cu foarte multa atentie si cunostinte bine stapanite.