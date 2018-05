Ce poți face în acest weekend, cu bani puțini sau gratuit, în București. Oferta, una generoasă: de la festivaluri culinare la concerte

Expoziţia temporară Art Safari, mai multe concerte cu trupe româneşti, dar şi străine, un festival dedicat burgerilor şi premiere cinematografice se numără între evenimentele care au loc weekendul acesta în Capitală.

Expoziţia Art Safari este deschisă în pavilionul amplasat în Piaţa „George Enescu”, unde sunt expuse lucrări de artă în valoare de 10 milioane de euro, unele împrumutate de la Muzeul Pompidou şi Muzeul Louis Vuitton Fondation de Paris, dar şi din colecţia privată a lui Nicolae Ceauşescu.

O lucrare de Brâncuşi, dintr-o colecţie privată, estimată la „o sumă formată din şapte cifre”, este cea mai valoroasă operă expusă în muzeul temporar.

Art Safari va fi deschisă până pe 20 mai, zilnic, între orele 12.00 - 21.00, cu excepţia sâmbetelor, când programul va fi 12.00 - 24.00. Biletele pot fi cumpărate de pe artsafari.ro sau de la intrarea în pavilion.

Warhaus este alter ego-ul lui Maarten Devoldere, solistul trupei indie rock belgiene Balthazar. Proiectul a debutat în 2016, cu albumul „We Fucked a Flame Into Being” (titlu inspirat din romanul „Amantul doamnei Chatterley” de D. H. Lawrence), înregistrat în colaborare cu iubita lui, cântăreaţa Sylvie Kreusch.

Belgianul şi trupa lui vor cânta în premieră la Bucureşti în cadrul turneului de promovare a celui mai recent album, „Warhaus”, lansat la sfârşitul anului trecut. Evenimentul va avea loc vineri, după ora 21.00, la clubul Control. Preţul unui bilet este de 50 de lei.

Trupele Stoned Jesus, Klimt 1918, Need, Somali Yacht Club, Methadone Skies, Puta Volcano, Purple Dino, RoadkillSoda, Lowbau, Rrichterinvoid, Holy Lamb, Melancholy, ZiqqurHat, C.O.D., White Ash, No Good Advice si The Flying Detachment cântă la SoundArt Festival 2018.

Festivalul are loc, de vineri până duminică, la cluburile Quantic, Control şi Fabrica.

E.M.I.L. (vineri), ROA şi Mihail (sâmbătă), Moon Museum şi Şuie Paparude (duminică) urcă pe scena celei de-a patra ediţii a BurgerFest, ce va avea loc de vineri până duminică, la Verde Stop Arena. Abonamentul costă 30 de lei, iar biletul pentru o zi, 18 lei.

În plus, aici vor fi prezentate spre degustare peste 70 de sortimente de burgeri, pregătiţi de 27 de restaurante din ţară, din oraşe ca Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa şi Râmnicu Vâlcea.

În cinematografele româneşti vor avea premeira thrillerul francez „Toxic/ Dans la brume”, cu Romain Duris şi Olga Kurylenko în distribuţie, filmul de acţiune „Revanşa/ Revenge”, de Coralie Fargeat, şi comedia „Amnezie cu surprize/ Overboard”, un remake după filmul omonim cu Goldie Hawn şi Kurt Russell din 1987.