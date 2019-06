Medicul fals Matteo Politi, noi declarații incendiare! Ce vrea să facă în viitor, indiferent de cât timp îi va lua. „Voi face asta”

Medicul fals Matteo Politi a dezvăluit noi detalii despre trecutul său,într-un interviu în exclusivitate pentru Observator. Politi a vorbit în platoul Antena 3, despre cât de mult s-a schimbat viaţa sa de la declanşarea anchetei, recunoaşte toate faptele de care a fost acuzat și a făcut o destăinuire uimitoare.

Italianul Matteo Politi a fost acuzat că a operat fără drept în clinicile private din România, sub numele de Mattew Mode.

„Aceasta a fost problema, pentru că nu am făcut chirugie plastică şi reparatorie. Am făcut cursuri de chirurgie estetică şi medicină estetică: botox, filler şi altceva. Când tu faci chirurgie estetică, înveţi şi tehnica chirurgicală. Nu am făcut rezidenţiat”, a spus medicul fals Matteo Politi.

Medicul fals Matteo Politi a vorbit şi despre schimbarea numelui.

„Zece ani, în trecut, în Italia am avut o problemă şi nu îmi plăcea să utilizez numele meu. Am făcut o greşeală în urmă cu zece ani, când am fost la universitate, am lucrat în Italia, în spital. Nu aveam voie, nu aveam diploma”, a explicat medicul fals Matteo Politi.

Totuşi, pentru probleme sale din România, medicul fals dă vina în continuare pe avocata care l-ar fi ajutat când a venit la noi în ţară.

„Ea mi-a spus că cursurile mele au fost recunoscute în România, de Ministerul Sănătăţii, adică Chirurgia Plastică. Am întrebat-o dacă e sigură, pentru că eu nu ştiu, am făcut Chirurgie Cosmetică şi este diferită. Ea a zis că da, da, că eu nu ştiu că sunt străin, iar aici este aşa. Eu am văzut parafa şi am crezut că toate documentele mele sunt bune”, a spus Politi.

Medicul fals Matteo Politi a vorbit şi despre modul în care viaţa sa s-a schimbat.

„Eu regret ce am făcut pentru că nu asta a fost intenţia mea, să fac asta. Intenţia mea a fost să fac totul în mod legal şi dacă am nevoie să fac doi, trei, patru ani de rezidenţiat, cinci, şase, eu am să fac rezidenţiat”, a spus medicul fals Matteo Politi.

Matteo Politi a fost eliberat din închisoare pe data de 6 iunie, după ce i-a expirat mandatul de arestare. Pe numele lui sunt înregistrate trei plângeri penale, două pentru înşelăciune şi una pentru vătămare corporală. Diploma de medicină ar fi obţinut-o la Priştina, o universitate controversată, unde un fost rector a fost acuzat că ani la rând a eliberat diplome false.